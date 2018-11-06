aakulish11

Данная аналитика должна отображать точки на карте (у которых есть комментарий - таблица customer_comment) с фильтром по дате комментария. Плюс оставляем все те же фильтры, что были в Аналитике.Рынок)Таким образом можно будет отследить проделанную работу ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $60Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $170
На данный момент у нас работает Laravel веб-сервис c фронтендом Bootstrap и jQuery. Сервис рассчитан на несколько ролей, начиная от водителя и заканчивая администратором. 1. Необходимо доработать существующий сервис 2. Необходимо создать личный кабинет клиента на основе Bootstrap, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $170
На данный момент у нас работает Laravel веб-сервис c фронтендом Bootstrap и jQuery. Сервис рассчитан на несколько ролей, начиная от водителя и заканчивая администратором. 1. Необходимо доработать существующий сервис 2. Необходимо создать личный кабинет клиента на основе Bootstrap, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад