aakulish11

Андрей aakulish11

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить страницу аналитики с картой Laravel+Vue на веб-сервисе

    $60

    Данная аналитика должна отображать точки на карте (у которых есть комментарий - таблица customer_comment) с фильтром по дате комментария. Плюс оставляем все те же фильтры, что были в Аналитике.Рынок)Таким образом можно будет отследить проделанную работу ...

    LaravelVue.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка веб-сервиса

    $170

    На данный момент у нас работает Laravel веб-сервис c фронтендом Bootstrap и jQuery.  Сервис рассчитан на несколько ролей, начиная от водителя и заканчивая администратором.   1. Необходимо доработать существующий сервис   2. Необходимо создать личный кабинет клиента на основе Bootstrap, ...

    LaravelBootstrapjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка веб-сервиса

    $170

    На данный момент у нас работает Laravel веб-сервис c фронтендом Bootstrap и jQuery.   Сервис рассчитан на несколько ролей, начиная от водителя и заканчивая администратором.   1. Необходимо доработать существующий сервис   2. Необходимо создать личный кабинет клиента на основе Bootstrap, ...

    LaravelBootstrapjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад