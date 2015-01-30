ab67

Александр ab67

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Магазин из шаблона Open Cart

    выбрать шаблон на базе CMS Open Cart похожий на интернет магазин http://www.topidom.ru предоставить на выбор 7 шаблонов помоч выбрать хостинг для установки магазина установить шаблон на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Магазин на Opencart

    Нужно сделать интернет магазин на Opencart. Берем шаблон максимально удовлетворяющий требованиям и "допиливаем" его. Общая постановка задачи в Брифе. Стоимость и сроки по согласованию, предлагайте Ваши ...

    Opencart
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад