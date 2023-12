Необходимо создать полностью сайт. Сайт похожий на http://www.cornelia.com Это веб-сайт для косметического салона. Примерный план разделов : About Us (простая страница в HTML) Services and Treatments (простая страница в HTML) Pricing (простая страница в HTML) Shop (здесь покупатель сможет купить всякие ...