Необходимо откорректировать текст в 10 000 слов. По всем логическим несоответствиям в тексте сделать замечания. Автор знаком с редакторской правкой и редакторскими стилями. Тематика: самосовершенствование.
Создаю интернет проекты. Потом их продвигаю. Пишу книги. Выпускаю СиДи.
некоторые мои проекты:
- Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вы получаете материалы, читаете их и даете видео-отзыв в стиле: Я, такой то, получил(а) от "A" материалы по "Б". Больше всего мне (не)понравилось "С". Примечание: - материалы на 10-30 страниц - продолжительность вашего видео не менее 59 ...Озвучивание8 заявокЗакрыт10 лет назад
Заполнение файлов по ключевым словам. По существующему списку ключевых слов скопипастить тексты с существующих в интернете сайтов. Тематика — самосовершенствование Количество текстов, которые нужно заполнить прямо сейчас около 100 ключевых слов Форма оплаты -Yandex деньги, Webmoney Порядок работы (Оплата ставка ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Существует дизайн DVD диска, а вот дизайна обложки нет (фотография, на которую нанесен текст). Ищу дизайнера, который бы восполнил бы этот недостаток. Что могу дать : 1. Картинка подложки 2. Файл в кореле. Минимум творчества - можно ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть список ключевых слов. Например, «тачки-2» (картинки из мульфильмов) - Нужно под каждое ключевое слово найти картинки в Google или Yandex и сделать resize и кадрирование. В результате, должна получиться картинка 800*600. Требования к картинкам для ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Заполнение файлов по ключевым словам По существующему списку ключевых слов скопипастить тексты с существующих в интернете сайтов. Тематика- Детская Количество текстов, которые нужно заполнить прямо сейчас - 150 Форма оплаты -Yandex деньги, Webmoney Порядок оплаты (Оплата ставка по ключевому слову ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создание описаний для игр для сайта http://flashmusicgames.com/rus/ Есть список флеш игр (200-300 шт). К каждой из них нужно написать короткое (500 символов) описание: про что игра, как играть. Пожалуйста, в заявке указывайте свою ставку.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать редизайн игры, написанной под android https://play.google.com/store/apps/details?id=poskladam.ru.jigsaw&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInBvc2tsYWRhbS5ydS5qaWdzYXciXQ.. Опыт создания интерфейсов под игр приветствуется. Нужен дизайн игрового поля. Рамки под карточки Дизайн формы установок.Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать (скопиапастить) 1000 символов по каждой категории игорового сайта. Сделать частичный рерайт. Вставив нужные ключевые слова. Категории типа: "Смешарики, Лунтик, 8 марта, военные ..." Ключевые слова типа: "онлайн игры, игры для детей, пазлы...". Сайт: http://www.dadon.ru/jigsaw/cats_all.php Повторюсь, что качественного рерайта ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется выполнить редизайн сайта Цель редизайна - ввести блочную структуру дизайна. Если подобные изменения невозможно сделать в рамках используемой ранее системы (WP), то перевести сайт на другую более подходящую систему управления контентом. В этом ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется находить по определенной категории (чаще всего мультфильмы) фотографии или картинки, а так же составлять читабельное описание. • Количество картинок для одной категории около 30 шт (ландшафт) • Описание категории 1000-200 символов. Возможен copy-pat из трех разных источников. Результаты следует ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать наполнитель сайта. Схема работы следующая: - Периодически запрашиваются сайты доноры. - Для каждого донора прописываются RegExp определяющие название, автора, тело сообщения .... - Если появились новые элементы в сайте доноре, следует проверить есть ли совпадения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется перевести на португальский язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на португальском языке. Прошу извинить, все сообщения без ...Переводы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется перевести на испанский язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на испанском языке. Это дубль - оригинал см. ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется перевести на немецкий язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на немецком языке. Пожалуйста, указывайте цены ваших услуг. Прошу ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется перевести на испанский язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на испанский.Переводы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Написать описание игр на английском языке с сайта http://flashmusicgames.com . Статьи должны быть 1000-2000 знаков. Включать описание порядка игры.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется постоянный редактор (описатель, корреспондент) онлайн игр. Игры, например, можно брать игры с какого либо англоязычного сайта и переводить их на русский или делать свое описание предварительно поиграв в игру. Не обязательно переводы должны быть слово ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется оформление для серии детских СиДи: раскрасок, игр на развитие воображения, запоминание лиц. (Раскраски как на сайте www.fun4child.com). Пожалуйста, указывайте ссылки на свои работы. ** Добавлено ** Если вы не имели опыта рисования персонажей для детских программ, и ...Презентации9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Меняюсь исходными кодами к флеш играм. Покупаю исходные коды к играм.Экономика и Право5 заявокЗакрыт18 лет назад