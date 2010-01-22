ababasoft

Сергей ababasoft

 
53 годаРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Создаю интернет проекты. Потом их продвигаю. Пишу книги. Выпускаю СиДи.

некоторые мои проекты:

http://www.sm100.ru

  • Откорректировать и отредактировать текст

    Необходимо откорректировать текст в 10 000 слов. По всем логическим несоответствиям в тексте сделать замечания. Автор знаком с редакторской правкой и редакторскими стилями. Тематика: самосовершенствование.

    Редактирование и Корректура22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать видео отзыв на материалы книги

    Вы получаете материалы, читаете их и даете видео-отзыв в стиле: Я, такой то, получил(а) от "A" материалы по "Б". Больше всего мне (не)понравилось "С". Примечание: - материалы на 10-30 страниц - продолжительность вашего видео не менее 59 ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копипаст текстов согласно списка слов

    Заполнение файлов по ключевым словам. По существующему списку ключевых слов скопипастить тексты с существующих в интернете сайтов. Тематика — самосовершенствование Количество текстов, которые нужно заполнить прямо сейчас около 100 ключевых слов Форма оплаты -Yandex деньги, Webmoney Порядок работы (Оплата ставка ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн обложки для диска согласно данных

    Существует дизайн DVD диска, а вот дизайна обложки нет (фотография, на которую нанесен текст). Ищу дизайнера, который бы восполнил бы этот недостаток. Что могу дать : 1. Картинка подложки 2. Файл в кореле. Минимум творчества - можно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сбор картинок по заданному ключевому слову

    Есть список ключевых слов. Например, «тачки-2» (картинки из мульфильмов) - Нужно под каждое ключевое слово найти картинки в Google или Yandex и сделать resize и кадрирование. В результате, должна получиться картинка 800*600. Требования к картинкам для ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копипаст по ключевым словам

    Заполнение файлов по ключевым словам По существующему списку ключевых слов скопипастить тексты с существующих в интернете сайтов. Тематика- Детская Количество текстов, которые нужно заполнить прямо сейчас - 150 Форма оплаты -Yandex деньги, Webmoney Порядок оплаты (Оплата ставка по ключевому слову ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание игр

    Создание описаний для игр для сайта http://flashmusicgames.com/rus/ Есть список флеш игр (200-300 шт). К каждой из них нужно написать короткое (500 символов) описание: про что игра, как играть. Пожалуйста, в заявке указывайте свою ставку.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать редизайн Android-игры

    Нужно сделать редизайн игры, написанной под android https://play.google.com/store/apps/details?id=poskladam.ru.jigsaw&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInBvc2tsYWRhbS5ydS5qaWdzYXciXQ.. Опыт создания интерфейсов под игр приветствуется. Нужен дизайн игрового поля. Рамки под карточки Дизайн формы установок.

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнение категорий

    Написать (скопиапастить) 1000 символов по каждой категории игорового сайта. Сделать частичный рерайт. Вставив нужные ключевые слова. Категории типа: "Смешарики, Лунтик, 8 марта, военные ..." Ключевые слова типа: "онлайн игры, игры для детей, пазлы...". Сайт: http://www.dadon.ru/jigsaw/cats_all.php Повторюсь, что качественного рерайта ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта hiseason.org

    Требуется выполнить редизайн сайта Цель редизайна - ввести блочную структуру дизайна. Если подобные изменения невозможно сделать в рамках используемой ранее системы (WP), то перевести сайт на другую более подходящую систему управления контентом. В этом ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск тематических картинок

    Требуется находить по определенной категории (чаще всего мультфильмы) фотографии или картинки, а так же составлять читабельное описание. • Количество картинок для одной категории около 30 шт (ландшафт) • Описание категории 1000-200 символов. Возможен copy-pat из трех разных источников. Результаты следует ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер и система управления редактором (человеком)

    Требуется написать наполнитель сайта. Схема работы следующая: - Периодически запрашиваются сайты доноры. - Для каждого донора прописываются RegExp определяющие название, автора, тело сообщения .... - Если появились новые элементы в сайте доноре, следует проверить есть ли совпадения ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод на португальский язык (игровая тематика)

    Требуется перевести на португальский язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на португальском языке. Прошу извинить, все сообщения без ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести на испанский язык

    Требуется перевести на испанский язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на испанском языке. Это дубль - оригинал см. ...

    HTML
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевести на немецкий язык текст игровой тематики

    Требуется перевести на немецкий язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на немецком языке. Пожалуйста, указывайте цены ваших услуг. Прошу ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевести на испанский язык текст игровой тематики

    Требуется перевести на испанский язык текст на русском языке (30 кб) вольным переводом. Уровень сложности текстов как вот здесь: http://flashmusicgames.com/rus/ Хорошо, если в вашем портфолио уже есть примеры переводов на испанский.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищется описатель игр

    Требуется постоянный редактор (описатель, корреспондент) онлайн игр. Игры, например, можно брать игры с какого либо англоязычного сайта и переводить их на русский или делать свое описание предварительно поиграв в игру. Не обязательно переводы должны быть слово ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Презентация для детского СиДи

    Требуется оформление для серии детских СиДи: раскрасок, игр на развитие воображения, запоминание лиц. (Раскраски как на сайте www.fun4child.com). Пожалуйста, указывайте ссылки на свои работы. ** Добавлено ** Если вы не имели опыта рисования персонажей для детских программ, и ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
my_reg
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн обложки для диска согласно данных
Правильно поставленная задача, оплата в срок. Большое спасибо.
Как и все дизайнеры Алексей предпочитает воплощать свои идеи, а не те, что были предложены заказчиком. НО, делает он это очень удачно. Без всякого сомнения, Алексей талантливый дизайнер. Спасибо.
Ответный отзыв
Marina_Ben
Марина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сбор картинок по заданному ключевому слову
Приятное сотрудничество, рекомендую.
Ставка по подбору картинок была минимальной относительно остальных ставок. Спасибо Марине. Оперативно. Все устраивает.
Ответный отзыв
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Копипаст по ключевым словам
С Сергеем работать одно удовольствие! Приятный и вежливый в общении заказчик, доступно излагает суть задачи, мгновенно производит оплату. Мои наилучшие рекомендации!
Большое спасибо Юлии. Оговорили сроки - она их выдержала. Сделала больше, чем было оговорено в ТЗ. Спасибо!!!
Ответный отзыв
roschkova
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Перевести на немецкий язык текст игровой тематики
Было очень приятно поработать с таким заказчиком. Оплата в срок, комментарии по делу.
Переводы получил. Проверил у носителя языка - говорит сделано профессионально.
Ответный отзыв
MiguelDos
Михаил 
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Перевести на испанский язык
Отличный заказчик. щедрая оплата в срок. мечта фрилансера.
Перевод на испанский получил. Узнал о существовании "традос". Буду продолжать работать.
Ответный отзыв