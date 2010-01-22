Вы получаете материалы, читаете их и даете видео-отзыв в стиле: Я, такой то, получил(а) от "A" материалы по "Б". Больше всего мне (не)понравилось "С". Примечание: - материалы на 10-30 страниц - продолжительность вашего видео не менее 59 ...