Web-сайты, приложения, печатный дизайн, рекламная графика, SMM и видео

Меня зовут Андрей и я мультидисциплинарный дизайнер. Проживаю в Санкт-Петербурге.

В настоящее время я участвую в проектах на контрактной основе, как дизайнер или арт-директор.

Больше работ на моем сайте: www.andbaranov.com ﻿

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

Telegram: @andbaranov

Социальные Сети:

Instagram: www.instagram.com/andrey.n.baranov

Facebook: www.facebook.com/andrey.n.baranov

Вконтакте: vk.com/andrey.n.baranov

Чем занимаюсь:

Разработка концепций и key-visual • Прототипирование • Web-сайты • Приложения • Презентации • Графика для визуальных коммуникаций и SMM • Иллюстрации • Фото • Моушн-дизайн • Печатный дизайн

Программы в которых я работаю:

Photoshop • Illustrator • Indesign • After Effects • Premiere • Cinema 4D • Figma • Tilda

Мои проекты:

• Рекламные компании для Abbot, Asus, Defender, MediaMarkt.

• Web-проекты и брендирование и дизайн SMM для 4pda.ru - популярного информационного портала.

• Оформление проектов Евросоюза: сайт и другие продукты для экспертной сети ЕС-Россий по внешней политике, проекты о гендерном насилии, Международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP.

• Проекты для министерства культуры Российской федерации.

• Промосайты для litres.ru - крупнейшего представителя электронных и аудиокниг в России.

Пишите. Буду рад сотрудничеству!