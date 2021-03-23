Меня зовут Андрей и я мультидисциплинарный дизайнер. Проживаю в Санкт-Петербурге.
В настоящее время я участвую в проектах на контрактной основе, как дизайнер или арт-директор.
Больше работ на моем сайте: www.andbaranov.com
Контакты:
Электронная почта: [email protected]
Telegram: @andbaranov
Социальные Сети:
Instagram: www.instagram.com/andrey.n.baranov
Facebook: www.facebook.com/andrey.n.baranov
Вконтакте: vk.com/andrey.n.baranov
Чем занимаюсь:
Разработка концепций и key-visual • Прототипирование • Web-сайты • Приложения • Презентации • Графика для визуальных коммуникаций и SMM • Иллюстрации • Фото • Моушн-дизайн • Печатный дизайн
Программы в которых я работаю:
Photoshop • Illustrator • Indesign • After Effects • Premiere • Cinema 4D • Figma • Tilda
Мои проекты:
• Рекламные компании для Abbot, Asus, Defender, MediaMarkt.
• Web-проекты и брендирование и дизайн SMM для 4pda.ru - популярного информационного портала.
• Оформление проектов Евросоюза: сайт и другие продукты для экспертной сети ЕС-Россий по внешней политике, проекты о гендерном насилии, Международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP.
• Проекты для министерства культуры Российской федерации.
• Промосайты для litres.ru - крупнейшего представителя электронных и аудиокниг в России.
Пишите. Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
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- Сайт ивент-агентства Elenova66 просмотров
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