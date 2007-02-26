abest

Бестеров Антон abest

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Новый дизайн для сайта

    $564

    Для сайта http://fotofilmi.ru требуется создать новый дизайн для: 1) Главной страницы. 2) Второстепенной общей страницы. 3) Страницы аккаунта пользователя. 4) Страницы редактирования фотофильма. Для главной, второстепенной и страницы аккаунта наполнение нужно взять из существующих страниц, при этом требуется сохранить текущую ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать скрипты объявлений о недвижимости

    $250

    Необходимо разработать с нуля скрипты для публикации объявлений о продаже, аренде и обмене объектов жилой и нежилой недвижимости – квартир, домов, участков, офисов, складов и т.п. Просматривать опубликованные объявления может любой посетитель, без регистрации. Размещать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн рамок для магазина картин

    Для интернет-магазина по продаже картин требуется нарисовать 100 рамок для картин. Исполнителю будут предоставлены фотографии требуемых рамок. Необходимо начать работу как можно быстрее.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Объединить два OSC сайта

    Есть два OSC сайта, работающие на CREloaded B2B. Для них требуется сделать общую базу пользователей. Т.е. после регистрации пользователя на одном сайте его учетная запись должна сразу быть доступна и на другом. То же самое ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Графическая обработка изображений рамок 3

    $80

    Есть сайт, предоставляющий услуги по изготовлению рамок для картин. Изображения рамок генерируются автоматически, из имеющихся шаблонов. Примеры текущих используемых шаблонов - в прикрепленном файле. Есть фотографии рамок, по которым нужно изготовить новые шаблоны. Примеры фотографий рамок ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Графическая обработка изображений рамок 2

    $100

    Есть сайт, предоставляющий услуги по изготовлению рамок для картин. Изображения рамок генерируются автоматически, из имеющихся шаблонов. Примеры текущих используемых шаблонов - в прикрепленном файле. Есть изображения рамок, из которых нужно сделать новые шаблоны. Примеры изображений также ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Графическая обработка изображений рамок

    $100

    Есть сайт, предоставляющий услуги по изготовлению рамок для картин. Изображения рамок генерируются автоматически, из имеющихся шаблонов. Примеры текущих используемых шаблонов - в прикрепленном файле. Есть изображения рамок, из которых нужно сделать новые шаблоны. Примеры изображений также ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать Java Applet

    $1000

    Требуется разработать Java апплет, который будет работать в веб-браузере и выполнять следующие действия. 1) При запуске загружать изображение из заданного источника (url). 2) Отображать загруженное изображение с возможностью масштабирования и прокрутки. 3) Давать возможность рисовать поверх ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработать скрипты получения лотерейных билетов

    $100

    Необходимо разработать скрипты, выполняющие следующие функции: • Регистрация пользователя; • Просмотр и изменение персональной информации; • Получение лотерейного билета; • Просмотр статистики по полученным лотерейным билетам; • Просмотр статистики по рефералам; • Раздел администратора, с возможностью конфигурации параметров системы и просмотра ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать Java Applet для работы с котировками

    Необходимо разработать Java Applet для работы с котировками акций через веб-сайт. Апплет должен поддерживать: 1) Загрузку котировок из MsSql базы данных. 2) Отображение котировок в виде заданного набора графиков (см. пример), с возможностью масштабирования. 3) Возможность делать рисунки и ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить Sidebar в vBulletin форум

    $50

    В существующий vBulletin форум (версия 3.6.0) требуется добавить панель (Sidebar) как здесь слева: http://www.youngcoders.com/showthread.php?p=95288&amp;styleid=19 Здесь же есть несколько комментариев по установке панели. Пожалуйста, оставляйте предложения, только если вы 100% уверены в том, что сможете это сделать.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Адаптировать vBulletin

    $50

    Требуется адаптировать существующий vBulletin форум: 1) Найти и установить скин как здесь: http://www.youngcoders.com/showthread.php?p=95288&amp;styleid=19 2) Добавить панель (Sidebar) как здесь слева (здесь же описание установки панели): http://www.youngcoders.com/showthread.php?p=95288&amp;styleid=19 На панель также добавить баннеры. 3) Добавить лого и баннер вверху страниц.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Firefox extension

    $100

    В существующий модуль для Firefox необходимо добавить две новые функциональности. 1) Выделять цветом заданные слова в тексте просматриваемых веб-страниц и добавлять в контекстное меню для выделенных слов два пункта, при выборе которых должна осуществляться переадресация на ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать HTML форму

    $10

    В существующую HTML форму необходимо добавить несколько новых полей и под эти поля доработать функцию клиентской валидации формы на JavaScript. Исходная форма, новые поля и подробное задание находятся в прикрепленном файле.

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарезать PSD дизайн в HTML и CSS

    $50

    Необходимо сделать макет сайта в HTML и CSS на основе предоставленного дизайна. Макет должен быть сверстан вручную, быть валидным (проходить w3c валидации) и корректно отображаться во всех стандартных типах браузеров - IE, Firefox, Mozilla, Opera ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработать скрипт для генерации фраз с ошибками

    $50

    Необходимо разработать PHP скрипт, который на основе заданного исходного набора фраз будет генерировать набор фраз с ошибками ввода. Интерфейс. Дизайн для скрипта не требуется, достаточно базового HTML отображения. При запуске скрипт должен отобразить поле для ввода исходных ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработать скрипты для учета отзывов посетителей

    $100

    Необходимо разработать скрипты, выполняющие следующие функции: • Регистрация посетителей и организаций; • Поиск посетителей и организаций по заданным условиям; • Просмотр информации о посетителях и организациях; • Добавление отзывов о посетителях и организациях; • Просмотр отзывов о посетителях и организациях; • ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать скрипты партнерской программы

    $50

    Требуется разработать скрипты партнерской программы, выполняющие следующие функции: - регистрация вебмастера; - настройка параметров партнерских программ веб-мастера; - отображение партнерских ссылок веб-мастера. Подробное описание в прикрепленном файле.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать шесть ипотечных калькуляторов

    $50

    Необходимо разработать шесть ипотечных калькуляторов на PHP. Основные требования к реализации. 1) Данные должны вводиться в HTML форме. Структура форм для калькуляторов приведена в прикрепленном архиве. 2) При submit-е формы должна выполняться клиентская валидация данных на JavaScript. Допустимые ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать небольшой wap-сайт на wap 2.0

    $50

    Необходимо сделать небольшой wap-сайт, который должен быть реализован на wap 2.0. Описание страниц и дополнительные требования приведены в прикрепленном файле. Данные для сайта будут читаться из БД mysql. В предложениях пожалуйста указывайте ссылки на ваши работы, ...

    MySQL
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vladoc
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$564
10 баллов
14 лет назад
Новый дизайн для сайта
Антон, пожалуй , один из лучших работодателей на этом сайте. Только положительные эмоции от сотрудничества! Четкое задание, реальные сроки, своевременная оплата, что, согласитесь, приятно! Моментальные ответы на вопросы по работе. Всегда приятен в общении, это очень воодушевляет! Вобщем советую всем и каждому как отличного работодателя и просто приятного человека! Надеюсь ещё не раз поработаем!
Выбирая исполнителя для своего проекта из длинного списка людей я сразу отметил предложение от Влада. Во-первых, он изучил задание и требования к моему проекту, чего не делает 80% исполнителей. Во-вторых, был вежлив и корректен в общении. И в третьих - имел хорошие отзывы и отличное портфолио, по которому видно стиль его работ - оригинальный, яркий, нешаблонный с повышенным вниманием к деталям. Именно такой стиль мне и требовался - в итоге выбор был сделан в пользу Влада. Результат не заставил себя ждать. Проанализировав все требования к проекту, Влад сделал первый вариант дизайна, который сразу попал в цель. Работа над деталями оформления велась удивительно быстро - в течении дня мы успевали проработать несколько вариантов различных блоков и элементов, в результате чего проект был закончен раньше установленного срока. Безусловно мне понравилось проявленное Владом сочетание вкуса, профессионализьма, упорства и ответственности. Браво, Влад, надеюсь на продолжение сотрудничества в следующих проектах.
Ответный отзыв
MW-Studio
Владимир 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
$80
10 баллов
16 лет назад
Графическая обработка изображений рамок 3
Один из лучших заказчиков, с которыми мне приходилось работать. -> Точная постановка задачи. -> Вежливость -> Моментальная оплата результатов работы. Приятно будет сотрудничать в дальнейшем!
При выполнении проекта Владимир продемонстрировал высокий профессионализм - несмотря на крайне сжатые сроки, графические работы были закончены быстрее установленного времени, а полученный результат поражает качеством выполнения. Его точность, аккуратность, мастерство и вежливость позволяют заказчику избежать лишнего стресса во время работы над проектом.
Ответный отзыв
StuDio54
Аркадий 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
$0
10 баллов
16 лет назад
Графическая обработка изображений рамок 2
Очень приятно работать с человеком, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Буду рад сотрудничиству ешё раз и к сотрудничиству рекомендую!
Очень быстро справился с поставленной задачей, реализовал ее с требуемым уровнем качества. Оперативно учитывал все пожелания и доработки, что позволило уложиться в сжатые сроки проекта. Буду рад снова вместе поработать.
Ответный отзыв
smashik
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1000
10 баллов
17 лет назад
Разработать Java Applet
Очень приятно работать. Отлично поставленное ТЗ и детально расписанные дополнения и изменения. Оплату и преодплату получил сразу же по принятию этапов проекта. С удовольствием приму участие в других проектах Антона.
Сергей показал себя как очень ответственный человек, выполняющий взятые на себя обязательства - проект был реализован в полном объеме раньше установленного срока. Высокая квалификация заметна с первых дней сотрудничества: четкое понимание ТЗ, элегантность решений, отсутствие проблем в реализации. Также порадовали ежедневные обновления и отчеты о проделанной работе - всегда имеешь представление о текущем состоянии проекта. Приятно иметь дело с профессионалом.
Ответный отзыв
rpl
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Доработать HTML форму
Хороший заказчик, поставил граммотное задание, всё расписано по пунктам, когда вносили корректировку, также расписывал всё по пунктам чётко и ясно. Оплата произвёл сразу же по принятию проекта, рекомендую всем работать с этим человеком.
Работа была сделана быстро, раньше установленного срока и с учетом всех мелких пожеланий. Очень удобно наличие оперативной связи. Буду пользоваться услугами Rpl в будущем.
Ответный отзыв