Выбирая исполнителя для своего проекта из длинного списка людей я сразу отметил предложение от Влада. Во-первых, он изучил задание и требования к моему проекту, чего не делает 80% исполнителей. Во-вторых, был вежлив и корректен в общении. И в третьих - имел хорошие отзывы и отличное портфолио, по которому видно стиль его работ - оригинальный, яркий, нешаблонный с повышенным вниманием к деталям. Именно такой стиль мне и требовался - в итоге выбор был сделан в пользу Влада. Результат не заставил себя ждать. Проанализировав все требования к проекту, Влад сделал первый вариант дизайна, который сразу попал в цель. Работа над деталями оформления велась удивительно быстро - в течении дня мы успевали проработать несколько вариантов различных блоков и элементов, в результате чего проект был закончен раньше установленного срока. Безусловно мне понравилось проявленное Владом сочетание вкуса, профессионализьма, упорства и ответственности. Браво, Влад, надеюсь на продолжение сотрудничества в следующих проектах.