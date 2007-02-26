Для сайта http://fotofilmi.ru требуется создать новый дизайн для: 1) Главной страницы. 2) Второстепенной общей страницы. 3) Страницы аккаунта пользователя. 4) Страницы редактирования фотофильма. Для главной, второстепенной и страницы аккаунта наполнение нужно взять из существующих страниц, при этом требуется сохранить текущую ...
- $564Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Необходимо разработать с нуля скрипты для публикации объявлений о продаже, аренде и обмене объектов жилой и нежилой недвижимости – квартир, домов, участков, офисов, складов и т.п. Просматривать опубликованные объявления может любой посетитель, без регистрации. Размещать ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Для интернет-магазина по продаже картин требуется нарисовать 100 рамок для картин. Исполнителю будут предоставлены фотографии требуемых рамок. Необходимо начать работу как можно быстрее.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть два OSC сайта, работающие на CREloaded B2B. Для них требуется сделать общую базу пользователей. Т.е. после регистрации пользователя на одном сайте его учетная запись должна сразу быть доступна и на другом. То же самое ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Есть сайт, предоставляющий услуги по изготовлению рамок для картин. Изображения рамок генерируются автоматически, из имеющихся шаблонов. Примеры текущих используемых шаблонов - в прикрепленном файле. Есть фотографии рамок, по которым нужно изготовить новые шаблоны. Примеры фотографий рамок ...Завершен16 лет назад
- $100
Есть сайт, предоставляющий услуги по изготовлению рамок для картин. Изображения рамок генерируются автоматически, из имеющихся шаблонов. Примеры текущих используемых шаблонов - в прикрепленном файле. Есть изображения рамок, из которых нужно сделать новые шаблоны. Примеры изображений также ...Завершен17 лет назад
- $100
Есть сайт, предоставляющий услуги по изготовлению рамок для картин. Изображения рамок генерируются автоматически, из имеющихся шаблонов. Примеры текущих используемых шаблонов - в прикрепленном файле. Есть изображения рамок, из которых нужно сделать новые шаблоны. Примеры изображений также ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработать Java апплет, который будет работать в веб-браузере и выполнять следующие действия. 1) При запуске загружать изображение из заданного источника (url). 2) Отображать загруженное изображение с возможностью масштабирования и прокрутки. 3) Давать возможность рисовать поверх ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Необходимо разработать скрипты, выполняющие следующие функции: • Регистрация пользователя; • Просмотр и изменение персональной информации; • Получение лотерейного билета; • Просмотр статистики по полученным лотерейным билетам; • Просмотр статистики по рефералам; • Раздел администратора, с возможностью конфигурации параметров системы и просмотра ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать Java Applet для работы с котировками акций через веб-сайт. Апплет должен поддерживать: 1) Загрузку котировок из MsSql базы данных. 2) Отображение котировок в виде заданного набора графиков (см. пример), с возможностью масштабирования. 3) Возможность делать рисунки и ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
В существующий vBulletin форум (версия 3.6.0) требуется добавить панель (Sidebar) как здесь слева: http://www.youngcoders.com/showthread.php?p=95288&styleid=19 Здесь же есть несколько комментариев по установке панели. Пожалуйста, оставляйте предложения, только если вы 100% уверены в том, что сможете это сделать.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется адаптировать существующий vBulletin форум: 1) Найти и установить скин как здесь: http://www.youngcoders.com/showthread.php?p=95288&styleid=19 2) Добавить панель (Sidebar) как здесь слева (здесь же описание установки панели): http://www.youngcoders.com/showthread.php?p=95288&styleid=19 На панель также добавить баннеры. 3) Добавить лого и баннер вверху страниц.Закрыт17 лет назад
- $100
В существующий модуль для Firefox необходимо добавить две новые функциональности. 1) Выделять цветом заданные слова в тексте просматриваемых веб-страниц и добавлять в контекстное меню для выделенных слов два пункта, при выборе которых должна осуществляться переадресация на ...Прочее4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
В существующую HTML форму необходимо добавить несколько новых полей и под эти поля доработать функцию клиентской валидации формы на JavaScript. Исходная форма, новые поля и подробное задание находятся в прикрепленном файле.Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо сделать макет сайта в HTML и CSS на основе предоставленного дизайна. Макет должен быть сверстан вручную, быть валидным (проходить w3c валидации) и корректно отображаться во всех стандартных типах браузеров - IE, Firefox, Mozilla, Opera ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Необходимо разработать PHP скрипт, который на основе заданного исходного набора фраз будет генерировать набор фраз с ошибками ввода. Интерфейс. Дизайн для скрипта не требуется, достаточно базового HTML отображения. При запуске скрипт должен отобразить поле для ввода исходных ...Завершен17 лет назад
- $100
Необходимо разработать скрипты, выполняющие следующие функции: • Регистрация посетителей и организаций; • Поиск посетителей и организаций по заданным условиям; • Просмотр информации о посетителях и организациях; • Добавление отзывов о посетителях и организациях; • Просмотр отзывов о посетителях и организациях; • ...Закрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать скрипты партнерской программы, выполняющие следующие функции: - регистрация вебмастера; - настройка параметров партнерских программ веб-мастера; - отображение партнерских ссылок веб-мастера. Подробное описание в прикрепленном файле.Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо разработать шесть ипотечных калькуляторов на PHP. Основные требования к реализации. 1) Данные должны вводиться в HTML форме. Структура форм для калькуляторов приведена в прикрепленном архиве. 2) При submit-е формы должна выполняться клиентская валидация данных на JavaScript. Допустимые ...Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо сделать небольшой wap-сайт, который должен быть реализован на wap 2.0. Описание страниц и дополнительные требования приведены в прикрепленном файле. Данные для сайта будут читаться из БД mysql. В предложениях пожалуйста указывайте ссылки на ваши работы, ...Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад