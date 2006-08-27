Дизайн-студия «Реплика», предлагает следующий спектр услуг.

создание и поддержка веб-проектов

веб-сайты любого объема, скоростные и эффективные, с использованием передовых сетевых технологий. Информационные системы и базы данных. Система управления сайтом предоставляет возможность администрирования и обновления информации обычному пользователю и не требует специальных знаний и навыков.

организация и проведение рекламных кампании в глобальной сети Интернет

разработка концепции сетевой рекламной кампании, адаптация для поисковых систем и каталогов, оптимизация сайта для продвижения в поисковых системах на основе анализа информации находящейся на Вашем сайте и на сайтах конкурентов, изготовление всех видов баннеров (в том числе с использованием технологии flash) и их запуск в специализированных (тематических) и общих баннерных сетях, адресная рассылка, составление пресс-релизов и размещение их на страницах информационных ресурсов сети, а также многое другое.

поддержка сайтов

система управления сайтом через веб-интерфейс либо, для более глубокого обновления - квалифицированная поддержка (изготовление баннеров, реорганизация сайта, изменения в дизайне и пр.), а также информационное сопровождение, контент-поддержка (обновление материалов сайта и любой информации).

модернизация сайтов

полная модернизация сайта, редизайн сайта, реализация системы управления сайтом для уже существующих в сети проектов, добавление новых модулей и сервисов.

создание рекламной видеопродукции

профессиональные рекламные видеоролики любой степени сложности с использованием мультипликации и трехмерной графики. Ролики для телепередач. Фирменный стиль телекомпании (комплекс заставок и разбивок, оформление телеперадач).

создание презентаций

создание электронных презентационных роликов предприятий, продукции, каталогов, включающих в себя фотоизображения, видеоматериалы и графические элементы.

полиграфический дизайн

макетирование для полиграфии, фотосъемка, плакаты, афиши, буклеты, листовки, обложки для cd, пригласительные и флаеры, календари, реклама в печатных СМИ, визитки, фирменные поздравительные открытки, а также контроль и сопровождение заказа от создания макета до готовой рекламной продукции.

дизайн фасадов, вывесок, витрин, рекламных щитов

оригинальные фасады и витрины, полноцветные рекламные щиты, разнообразный графический дизайн для наружной рекламы и интерьеров.

разработка логотипов и др. графических элементов

логотипы, эмблемы, знаки, графические элементы, фирменный стиль.