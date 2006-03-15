referat

Денис Хорошко referat

 
44 годаВеликобритания/Лондон
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

www.5kurs.ru

Наши адреса: [email protected] или [email protected] [email protected]

Наш ICQ 284788463

Mail.Agent [email protected]

MSN Messenger [email protected]

Отзывы фрилансеров
rpl
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Доработка сайта и дальнейшая раскрутка
Хороший заказчик. В процессе работы возникли некоторые недоразумения по срокам и времнеи исполнения. Ко всему отнёсся с пониманием и корректностью. Также этот человек порядочен и честен, соглашаеться работать с предоплатой, а если без неё идёт работа, можно не сомневаться заплатит вовремя.
Исполнитель выполним все как мы просили. Дополнительно еще сделал баннеры. Также добавил сайт в поисковики и всячески содействовал продвижению его.
Ответный отзыв