Закажем несколько работ. Также есть постоянные заказы на другие темы и предметы > Заказ 2227 > Предмет: Программирование > Вид работы: Отчет о практике > Тема: Алгоритм сглаживания (фильтр Калмана) > Дополнительно: 14 шрифт, > Объем: 30 ...
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
2223 заказ на ГОТОВУЮ РАБОТУ кандидатскую диссертацию по IP телефонии конкретно какое то направление не важно, что у вас будет то я здесь и протолкну. Мне просто нужна готовая уже работа, ...Закрыт17 лет назад
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заказ 1972 диплом Тема работы: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АДМИНИСРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОРТФЕЛЬ - ФИНАНС ДЛЯ ЧАСТНОГО БАНКА Срок исполнения: 2 месяца Предмет: ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Необходима помощь в выполнении курсовых работ по программированию.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Все этапы разработки программы отражаются в пояснительной записке. Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 1. Оглавление. 2. Разработка эскизного и технического проектов программы (ГОСТ 19.404–79). 2.1. Введение. 2.2. Назначение и область применения. 2.3. Технические ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт посвящен выполнению и заказу рефератов. Необходимо дополнить его графиков и текстом. Кнопки оживить Flash или другим образом. Сделать форму для отправки с сайта писем и выстроить все грамотно и красиво чтобы все смотрелось. Потом добавить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Заказ на английском. order- 62 Предмет: Unit 13 Database Название Темы: Database Management System Количество Страниц: Зависит от ответа на каждую таск, к примеру дать ответ на вопрос и привести пример к каждому вопросу. Срок сдачи: Вторник 27/06/2006 (Надо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
На данный момент есть перевод текста с латышского на английский. Также.. We need a person for writing essays in English or Russian language or who can translate from English into Russian or to French, German or ...Переводы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
ПРосьба при ответе указать номер заказа 2007 заказ кандидатскую надо написать. По профессии информационно-измерительной техникой (приборостроение, КИПиА-контрольно-измерительные приборы и автоматика). плана нет. Требования - стандартные для кандидатской: публикации, сама работа по диссертабельной теме ждем вашу ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
номер 2010 заказ диплома. Просьба выслать ваш ответ прямо на емэйл [email protected] Тема: Разработка автоматизированной информационной состемы учета :кадров на ООО "ЭКАТРЕЙД МЕТ" :1. Содержание должно быть в виде гипертекста :2. База данных должна быть сделана в Access ...Закрыт17 лет назад
- $50
Сайт по приему заказов на рефераты и поиску исполнителей. Нужно сделать небольшой сайт, разместить его и продвинуть в поисковики. Я частное лицо поэтому это не должен быть дорогой проект. Регистрация на .сom, возможно дальнейшая поддержка ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт18 лет назад
Freelance writer vacancy. Our team of freelance researchers, writers, lecturers and tutors is comprised entirely of professionals, graduates and undergraduates that we believe to be of the highest calibre. If you're an academic that wants ...Переводы28 заявокЗакрыт18 лет назад
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Тема работы: Совершенствование механизма государственного регулирования деятельности в области инфокоммуникаций ЗАКАЖЕМ у вас ответ на емэйл [email protected] Срок исполнения: 7 июля Объем в страницах: до 170 страниц Факультет: Экономики и управления Предмет: Экономика и управление народным хозяйством План: План: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт18 лет назад
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Надо сделать дипломную Тема диплома:"Отопление и вентиляция поликлиники в г.Белгороде". Есть файлы в Autocad и примерный план ответ только на емэйл [email protected]Закрыт18 лет назад
- $3000
номер 1965 заказ Диплом C# тема Разработка системы мониторинга плагиата интернет контента > Cрок выполнения : к 10 мая > Ориентировочный объем работы (страниц, примеров, задач и т.д.) : 50 > стр.,(содержание см. "Записка"), код отдельно > ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт18 лет назад
РАБОТА НА ПК (выполнение курсовых и дипломных работ) Требуется СПЕЦИАЛИСТ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ любой специальности для выполнения рефератов, контрольных, курсовых, дипломных и кандидатских работам на различные темы. Также различные переводы текстов и технические работы. При ...Рефераты, Курсовые и Дипломы47 заявокЗакрыт18 лет назад
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