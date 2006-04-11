К любому проекту подходим креативно, и заказчикам нравится получать продукт, который отвечает самым высоким требованиям. Результатом такого подхода является то, что за 3 года мы сделали более 50 сайтов и презентаций. Мы не практикуем продажу готовых сайтов, мы создаем их индивидуально под каждого заказчика, только в этом случае можно учесть все пожелания клиента и особенности его бизнеса.

Основные принципы при работе с клиентами:

1. Креативность.

2. Мобильность.

3. Консультирование на каждом этапе работ.

4. Дальнейшая поддержка проекта.

5. Установление с клиентом долгосрочных партнерских отношений.

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