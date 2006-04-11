Информационная составляющая: Разрабатывается баннер с одинаковой графической подложкой, но возможностью вставки трех разных тем: - обучение для ведения операций на финансовом рынке, - продажа услуги Интернет-трейдинга, - продажа оказания услуг на срочном рынке FORTS. Условия: Требуется разработка ...
К любому проекту подходим креативно, и заказчикам нравится получать продукт, который отвечает самым высоким требованиям. Результатом такого подхода является то, что за 3 года мы сделали более 50 сайтов и презентаций. Мы не практикуем продажу готовых сайтов, мы создаем их индивидуально под каждого заказчика, только в этом случае можно учесть все пожелания клиента и особенности его бизнеса.
Основные принципы при работе с клиентами:
1. Креативность.
2. Мобильность.
3. Консультирование на каждом этапе работ.
4. Дальнейшая поддержка проекта.
5. Установление с клиентом долгосрочных партнерских отношений.
e-mail: [email protected]
- Баннеры14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется дизайнер для отрисовки несложных эскизов, напр., www.snovosel.ru , www.ekosystema.ru, www.ptkmaxima.ru Срок исполнения эскиза - 3-4 дня. Стоимость - $100 за проект (требуется отрисовка 2-4 типовых страниц сайта). Сайт верстать не надо, исходники пересылаются в .psd ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт18 лет назад