aconcept

Сергей Мурашев aconcept

 
NaN летРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

К любому проекту подходим креативно, и заказчикам нравится получать продукт, который отвечает самым высоким требованиям. Результатом такого подхода является то, что за 3 года мы сделали более 50 сайтов и презентаций. Мы не практикуем продажу готовых сайтов, мы создаем их индивидуально под каждого заказчика, только в этом случае можно учесть все пожелания клиента и особенности его бизнеса.

Основные принципы при работе с клиентами:

1. Креативность.

2. Мобильность.

3. Консультирование на каждом этапе работ.

4. Дальнейшая поддержка проекта.

5. Установление с клиентом долгосрочных партнерских отношений.

e-mail: [email protected]

  • Требуется баннер .gif или flash для рекламы услуг брокерской компании

    Информационная составляющая: Разрабатывается баннер с одинаковой графической подложкой, но возможностью вставки трех разных тем: - обучение для ведения операций на финансовом рынке, - продажа услуги Интернет-трейдинга, - продажа оказания услуг на срочном рынке FORTS. Условия: Требуется разработка ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн сайта. Несложный эскиз.

    $100

    Требуется дизайнер для отрисовки несложных эскизов, напр., www.snovosel.ru , www.ekosystema.ru, www.ptkmaxima.ru Срок исполнения эскиза - 3-4 дня. Стоимость - $100 за проект (требуется отрисовка 2-4 типовых страниц сайта). Сайт верстать не надо, исходники пересылаются в .psd ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    18 лет назад