Есть сайт компании http://avtopupsik.uaprom.net/. Он создан на стандартной платформе со стандартным дизайном. Нужно под этот сайт создать уникальный дизайн, который должен состоять из двух изображений: 1 Картинка. Это общая картина, которая появляется ...