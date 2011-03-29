На сайте http://plitka.all4bath.ru необходимо создать подсвечивание количества коллекций (товаров) как на http://www.bestceramic.ru/page/poisk т.е. при выборе определенного параметра в фильтре подсвечивается количество коллекций.
Предоставляю услуги:
- Создание сайтов, web-программирование, скрипты на заказ "под ключ".
- Веб-технологии PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, Smarty, XML, XHTML/HTML/CSS;
- Разработка сайтов и Web-приложений любой сложности.
Работаю с Системами управления сайтами (CMS).
Делаю Интернет-магазины на базе WebAsyst Shop-script.
Работу выполняю быстро, качественно и в уговореные сроки, делаю как для себя.
КОНТАКТЫ:
Email: [email protected]
ICQ: 276-234-762
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта веб-магазина по продаже постельного белья http://shop.web-decor.com.uaДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Есть сайт компании http://avtopupsik.uaprom.net/. Он создан на стандартной платформе со стандартным дизайном. Нужно под этот сайт создать уникальный дизайн, который должен состоять из двух изображений: 1 Картинка. Это общая картина, которая появляется ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать онлайн систему обучения на базе какой-то известной CMS (Joomla, Moodle и т.п.) для системы онлайн обучения. Нужно, чтобы в системе была иерархия: Курс->Урок, после прохождения урока идет тестирование знаний, если обучающий ответил ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад