adminator

Виктор adminator

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Резюме

Предоставляю услуги:

- Создание сайтов, web-программирование, скрипты на заказ "под ключ".

- Веб-технологии PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, Smarty, XML, XHTML/HTML/CSS;

- Разработка сайтов и Web-приложений любой сложности.

Работаю с Системами управления сайтами (CMS).

Делаю Интернет-магазины на базе WebAsyst Shop-script.

Работу выполняю быстро, качественно и в уговореные сроки, делаю как для себя.

КОНТАКТЫ:

Email: [email protected]

ICQ: 276-234-762

  • Создание фильтров Birtix

    На сайте http://plitka.all4bath.ru необходимо создать подсвечивание количества коллекций (товаров) как на http://www.bestceramic.ru/page/poisk т.е. при выборе определенного параметра в фильтре подсвечивается количество коллекций.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта детских игрушек

    $150

    Есть сайт компании http://avtopupsik.uaprom.net/. Он создан на стандартной платформе со стандартным дизайном. Нужно под этот сайт создать уникальный дизайн, который должен состоять из двух изображений: 1 Картинка. Это общая картина, которая появляется ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка онлайн системы обучения

    Необходимо разработать онлайн систему обучения на базе какой-то известной CMS (Joomla, Moodle и т.п.) для системы онлайн обучения. Нужно, чтобы в системе была иерархия: Курс-&gt;Урок, после прохождения урока идет тестирование знаний, если обучающий ответил ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Изменить дизайн сайта
Отличный заказчик, конкретная постановка задания, оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!
Отлично справился с задачей, особенно учитывая то, что проект мне нужен был "на вчера", быстро и качественно ...и недорого ) приятно работать =)
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