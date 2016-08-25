Большой опыт работы с WordPress
С 2012 года очень плотно работаю с ВордПресс :)
Портфолио
- Авто запчасти174 просмотра
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Благодарим за сотрудничество. Анатолий выполнил все, что было в его силах по данной задаче и даже больше. Открыт к диалогу и консультациям.
Ответный отзыв
По техническим причинам выполнить задачу в полном объеме нам не удалось, причиной стал хостинг. Екатерина - замечательный клиент, уже не первая задача. Благодарю и рекомендую.
$11
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена в срок. Благодарим за сотрудничество. Перелинковка сделана на сайте в соответствии с поставленными задачами.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, Рекомендую
$23
10 баллов
7 лет назад
Задача выполнена в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Ответил на все наши вопросы по задаче и нет. Благодарим.
Ответный отзыв
Хороший клиент, приятно было работать.
$11
10 баллов
7 лет назад
Анатолий явно не первый год работает с WP и вообще с веб программированием. Выполнил задачу за 1 час попутно исправив выявленную ошибку на сайте, так сказать бонусом. Отчитался и показал что всё работает. Побольше бы таких исполнителей. Рекомендую как специалиста и адекватного в общении человека. Удачи вам!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Адекватность, приятно было работать!