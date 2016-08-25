Анатолий явно не первый год работает с WP и вообще с веб программированием. Выполнил задачу за 1 час попутно исправив выявленную ошибку на сайте, так сказать бонусом. Отчитался и показал что всё работает. Побольше бы таких исполнителей. Рекомендую как специалиста и адекватного в общении человека. Удачи вам!