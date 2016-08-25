adovgun

Анатолий Довгун adovgun

 
39 летУкраина/Луцк
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Большой опыт работы с WordPress

С 2012 года очень плотно работаю с ВордПресс :) 

WordPress
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Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Вордпресс: подкорректировать If-Modified-Since
Благодарим за сотрудничество. Анатолий выполнил все, что было в его силах по данной задаче и даже больше. Открыт к диалогу и консультациям.
По техническим причинам выполнить задачу в полном объеме нам не удалось, причиной стал хостинг. Екатерина - замечательный клиент, уже не первая задача. Благодарю и рекомендую.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Вордпресс: перелинковка
Работа выполнена в срок. Благодарим за сотрудничество. Перелинковка сделана на сайте в соответствии с поставленными задачами.
Четко поставленная задача, Рекомендую
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$23
10 баллов
7 лет назад
Вордпресс: разметка schema.org
Задача выполнена в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Ответил на все наши вопросы по задаче и нет. Благодарим.
Хороший клиент, приятно было работать.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Нужно добавить цели от метрики на WordPress
Анатолий явно не первый год работает с WP и вообще с веб программированием. Выполнил задачу за 1 час попутно исправив выявленную ошибку на сайте, так сказать бонусом. Отчитался и показал что всё работает. Побольше бы таких исполнителей. Рекомендую как специалиста и адекватного в общении человека. Удачи вам!
Четко поставленная задача. Адекватность, приятно было работать!
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