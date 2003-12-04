advent

Гость advent

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Заказ футболок со спец-графикой

    Проект - заказ провокационных футболок и чашек онлайн Отличный пример - http://www.tshirthell.com/ Внимание на их механизм заказа, остальная функциональность не нужна. Основная трудность - сделать результирующие превью : дизайн на футболке.Предлагайте эффективное решение На данный момент идея - указывать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Музыкальный портал

    $2500

    Детальное требование - описано в брифе, прикрепленном к проекту Дизайн - будет полностью предоставлен в виде шаблонов Флеш плеер - будет полностьб предоствлен с АПИ Ожидается оценка стоимости и сроков исполнения!

    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программинг на Drupal

    $1000

    И так, у нас есть клиенты на создание веб сайтов . Своих сил не хватает ( именно в программировании, дизайн не предлагать). Поэтому хотим часть проектов аутсорсить на сторону. Для того что бы проекты была ...

    Drupal
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Casino

    $100

    Предложения рассматриваються все. Нужно казино Два этапа 1) Sinlge player games - Poker, рулетка, блек джек, slot machines 2) Multiplayer games - после удачного завершения первой части Дизайн сайта не нужен Цены и условия ждем от вас Всего наилучшего Алекс

    Дизайн сайта
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    20 лет назад