adyominov

Артём adyominov

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод на немецкий

    Доброго времени суток. Нужно перевести чуть больше одной страницы бумаги формата а4 на немецкий язык. Выписка из больницы (терминологии по минимуму). То что я прикрепил это просто фото. Имеется также скан.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Перевод на немецкий
Заказчик всегда на связи, задание понятное, источник качественный, оплата в срок, рекомендую!
Доброго времени суток, читатель! Исполнитель Сергей :сделал работу раньше указанного срока, На сообщение отвечал оперативно, По цене очень приемлемо . Хочу порекомендовать вам Сергея как ответственного и качественного исполнителя.
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