$12
Ищется информация о курсах по шахматам для повышения разряда. Рассматриваются уроки, направленные на подготовку от 3 до 1 разряда. Преподаватели: Игорь Немцев.
Уроки и Репетиторство2 заявки
Закрыт
3 года назад
Ищется информация о курсах по шахматам для повышения разряда. Рассматриваются уроки, направленные на подготовку от 3 до 1 разряда. Преподаватели: Игорь Немцев.
Доброго времени суток. Нужно перевести чуть больше одной страницы бумаги формата а4 на немецкий язык. Выписка из больницы (терминологии по минимуму). То что я прикрепил это просто фото. Имеется также скан.