ae2019

Ануфрий Иванов ae2019

 
44 годаРоссия/Зарайск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опытный программист с высшем образованием МГИЭТ ТУ

Опытный программист с высшем образованием по специальности программирование МГИЭТ ТУ - Москва. 

• специалист по продвижению сайтов; 

• специалист по оптимизации сайтов; 

• знаю вопрос оптимизации запросов к БД.

Прошел несколько семинаров по Юзабилити сайтов, по интернет-маркетингу.  Делаю seo-аудиты, юзабилити-аудиты. 