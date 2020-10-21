Опытный программист с высшем образованием МГИЭТ ТУ
Опытный программист с высшем образованием по специальности программирование МГИЭТ ТУ - Москва.
• специалист по продвижению сайтов;
• специалист по оптимизации сайтов;
• знаю вопрос оптимизации запросов к БД.
Прошел несколько семинаров по Юзабилити сайтов, по интернет-маркетингу. Делаю seo-аудиты, юзабилити-аудиты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка мобильного сайта http://cafeosetr.ru/76 просмотров
- Перевел сайт интернет-магазина с Perl на PHP114 просмотров
- Анализ, продвижение olimpoks.ru85 просмотров