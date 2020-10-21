Опытный программист с высшем образованием МГИЭТ ТУ

Опытный программист с высшем образованием по специальности программирование МГИЭТ ТУ - Москва.

• специалист по продвижению сайтов;

• специалист по оптимизации сайтов;

• знаю вопрос оптимизации запросов к БД.

Прошел несколько семинаров по Юзабилити сайтов, по интернет-маркетингу. Делаю seo-аудиты, юзабилити-аудиты.