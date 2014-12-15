Нужен перевод с английского инструкции по работе с ПО SIP для работы с расходомерами 240i/241i
- Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется оперативный перевод с английского руководства по эксплуатации вихревых расходомеров 240i/241i. Перевод нужен в формате word c переведенными рисунками и таблицами. Крайне желателен опыт переводов в области расходометрии и измерительных приборов.Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать фоновую двухстороннюю синхронизацию отправленной почты между 1с (объединенная конфигурация 1с+CRM 2.0 ПРОФ.) и почтовым хостингом (yandex). Синхронизация должна оставаться после обновления конфигурации.1С-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим Редактор конфигураторов для создания конфигураторов для конфигурирования приборов измерения расхода (расходомеров) путем интерактивного подбора необходимых пользователю опций и комплектующих в составе расходомеров с расчетом стоимости расходомера, его веса и кодов заказа. Необходимо конфигурировать расходомеры ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим перевод с английского брошюр по вихревым расходомерам , 5 шт по 4-6 стр в каждом, много места занимают рисунки и таблицы и одно руководство по эксплуатации 11 стр.Переводы19 заявокЗакрыт10 лет назад
Александр, прошу оценить и перевести Data Sheets. Надеюсь на удачное начало сотрудничества.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Перевод информационного листка по системе телеметрии с английского на русский с сохранением форматирования. Нужен будет исходник (для возможной правки) и pdfПереводынет заявокЗакрыт10 лет назад
перевод информационного листка по системе телеметрии с английского на русский с сохранением форматирования. Нужен будет исходник (для возможной правки) и pdfПереводы1 исполнительЗавершен10 лет назад