aeg1

Андрей aeg1

 
61 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Sunshine_ArT
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$8
10 баллов
10 лет назад
Перевод информационного листка
Хороший заказчик. Чётко поставлена задача, обрисован желаемый результат. Оплата в срок и даже авансом. Приятно было поработать!
Хороший, качественный перевод
Ответный отзыв