Редактирование, создание оригинальных текстов любого уровня сложности и любой тематики

Профессиональный журналист (Факультет журналистики Томского государственного университета). Опыт работы в качестве пишущего журналиста, pr-менеджера, редактора) - более 25 лет. Легкий стиль, обширный кругозор, высокая работоспособность. Хорошее знание проблематики ряда ведущих отраслей экономики: строительства, атомной промышленности и энергетики, нефтехимического и нефтегазового сектора, аэропортостроения, реализации отечественной космической программы. Опыт участия в социально-значимых проектах. В частности, более 5 лет сотрудничества с ФСКН РФ (Наркоконтроль) по разработке и реализации программы информационной политики ведомства. Последнее место работы - пресс-секретарь ФГУП ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса). В настоящий момент - директор собственного турагентства, что не позволяет работать в штате, но оставляет достаточно много времени для свободного творчества.