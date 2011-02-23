Сделаю сайт на PHP как с нуля (с идеи), так и по ТЗ.
- PHP
- javascript / jQuery
- html 5, css3
- Семантичность
- Кроссбраузерность (IE 6, 7, 8, Firefox, Opera, Safari, Chrome)
- Валидность
- SASS / SCSS
- БЭМ (нэйминг)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
JavaScriptPHPWordPress
Работа выполнена на высоком профессионально уровне! Спасибо! Обязательно буду сотрудничать и дальше. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
В крайней степени, адекватный человек и заказчик - терпеливый и без претензий. Буду рад и дальше работать с Владимиром!
$50
10 баллов
14 лет назад
HTMLMySQLPHP
Большое спасибо Павлу, за его выполненную работу! Отлично по работал. Сделал так как мы договаривались! адекватен, общителен и положителен! Человек с Большой Буквы! Всем советую. Сотрудничаем дальше!
Ответный отзыв
Очень доброжелательный человек и ответственный заказчик. Сотрудничеством остался доволен. Дай Бог не в последний раз! :)
$20
10 баллов
14 лет назад
CSSHTML
Павел быстро и главное качественно справился с проектом, дал дельные советы.
Ответный отзыв
В плюс - ясная постановка задачи и моментальный расчет за работу.
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо ! всё четко и отвественно
Ответный отзыв
Действует по алгоритму: Поставил задачу. Принял задачу. Сразу же расчитался. Все честно и справедливо :)
$5
10 баллов
14 лет назад
Сработано чисто, акуратно и быстро. Спасибо