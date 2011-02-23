agama-pro

Павел agama-pro

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Сделаю сайт на PHP как с нуля (с идеи), так и по ТЗ.

- PHP

- javascript / jQuery

- html 5, css3

- Семантичность

- Кроссбраузерность (IE 6, 7, 8, Firefox, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность

- SASS / SCSS

- БЭМ (нэйминг)

Отзывы заказчиков

Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
3 задачи для программиста
JavaScriptPHPWordPress
Работа выполнена на высоком профессионально уровне! Спасибо! Обязательно буду сотрудничать и дальше. Рекомендую всем!
В крайней степени, адекватный человек и заказчик - терпеливый и без претензий. Буду рад и дальше работать с Владимиром!
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zao-rokos
Назар 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Поправить html и склеить со скриптом
HTMLMySQLPHP
Большое спасибо Павлу, за его выполненную работу! Отлично по работал. Сделал так как мы договаривались! адекватен, общителен и положителен! Человек с Большой Буквы! Всем советую. Сотрудничаем дальше!
Очень доброжелательный человек и ответственный заказчик. Сотрудничеством остался доволен. Дай Бог не в последний раз! :)
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michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка страницы
CSSHTML
Павел быстро и главное качественно справился с проектом, дал дельные советы.
В плюс - ясная постановка задачи и моментальный расчет за работу.
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IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Сделать на сайте раздел категорий (перенос)
Спасибо ! всё четко и отвественно
Действует по алгоритму: Поставил задачу. Принял задачу. Сразу же расчитался. Все честно и справедливо :)
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Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Верстка
Сработано чисто, акуратно и быстро. Спасибо
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