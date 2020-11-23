Автоворонки и чат-бот

Я маркетолог с 7-летним стажем в крупных холдингах. Специализируюсь на направлении "Создание чат-ботов и автоворонок". Делала чат-бот для продажи курса «Инсталогия» Саши Митрошиной с доходом более 100 млн рублей.Помогу разобраться, можно ли настроить для вашего продукта автоворонку, чтобы продажи шли автоматически без увеличения команды и вашего участия; Как не упустить клиентов, которые сразу не купили (уменьшение цены клиента в 3 раза);Где в Вашей цепочке точки слива клиентов.