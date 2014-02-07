agl0merat

Дмитрий agl0merat

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Комплексное продвижения сайтов:

- внутренняя оптимизация;

- внешняя оптимизация.

SEO аудит, консультация по продвижению проектов.

Подготовка семантического ядра сайта

Подготовка PR материалов, обзоров, пресс-релизов.

Продвижение англоязычных проектов.

Контекстная реклама Google

Контекстная реклама в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Семантическое ядро
Отзывы фрилансеров
Li_Li_
Лилия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Задание для копирайтера со знанием немецкого языка
Дмитрий - очень отзывчивый заказчик и просто приятный человек. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Дмитрий постоянно находился на связи и оперативно отвечал на возникающие вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Было приятно с Вами работать!
Очень понравилась внимательность в подходе к заданию. Задание было выполнено в срок с учетом всех пожеланий. Рекомендую как очень ответственного исполнителя. При необходимости и сам буду сотрудничать дальше.
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ek_polushkina
Николай 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Описания для сайта игровой тематики
Было очень приятно сотрудничать. Четкое ТЗ, комментарии и оплата сразу после принятия. Можно смело рекомендовать.
Задание было выполнено в срок. В процессе выполнения были некоторые правки, которые Николай оперативно учел. Спасибо.
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