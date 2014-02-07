Требуется написать описания для категорий сайта и других страниц сайта на итальянском языке. ТЗ предоставляется. Оплата договорная (через вебмани) Примеры работ обязательны.
Комплексное продвижения сайтов:
- внутренняя оптимизация;
- внешняя оптимизация.
SEO аудит, консультация по продвижению проектов.
Подготовка семантического ядра сайта
Подготовка PR материалов, обзоров, пресс-релизов.
Продвижение англоязычных проектов.
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Контекстная реклама в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
- Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Требования: Важно понимание специфики биткоинов как валюты, специфики рынка. Английский не ниже upper-intermediate. Требуется писать обзоры на английском о бирже биткоинов. ТЗ предоставляется. Оплата договорная. Примеры работ на английском обязательны. Если тематика bitcoin для Вас незнакома - не тратьте время зря.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать описания для категорий сайта и других страниц сайта (на русском языке). ТЗ предоставляется. Оплата договорная. Примеры работ обязательны.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать описания для категорий сайта и других страниц сайта на немецком. ТЗ предоставляется. Оплата договорная. Примеры работ обязательны.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад