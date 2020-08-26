ahammers

Антон Пшеницын ahammers

 
35 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет безопасных платежей

  • Галерея изображений

    $30

    Нужно написать скрипт галереи изображений на PHP. Есть Exel таблица с параметрами каждого изображения, таблицу нужно как-то конвертировать в MySQL. Суть галереи в поиске по параметрам среди большого количества изображений (10000 шт.). В поисковой выдаче под каждым изображением ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить маршрутизацию VPN-соединения для 3proxy

    $10

    Имеется компьютер (Windows 7) с двумя подключениями: 1. Интернет от роутера 2. OpenVPN подключение Задача следующая, нужно сделать так, что бы доступ к VPN подключению был через 3proxy, так как при подключении к VPN весь трафик перенаправляется через ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить маршрутизацию VPN-соединений для 3proxy

    $5

    Добрый день! ТЗ: Имеется компьютер с двумя подключениями: 1. Интернет от роутера 2. VPN подключение Задача следующая, нужно сделать так, что бы доступ к VPN подключению был через 3proxy, так как при подключении к VPN весь трафик перенаправляется через VPN ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад