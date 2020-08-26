Нужно написать скрипт галереи изображений на PHP. Есть Exel таблица с параметрами каждого изображения, таблицу нужно как-то конвертировать в MySQL. Суть галереи в поиске по параметрам среди большого количества изображений (10000 шт.). В поисковой выдаче под каждым изображением ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Имеется компьютер (Windows 7) с двумя подключениями: 1. Интернет от роутера 2. OpenVPN подключение Задача следующая, нужно сделать так, что бы доступ к VPN подключению был через 3proxy, так как при подключении к VPN весь трафик перенаправляется через ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Добрый день! ТЗ: Имеется компьютер с двумя подключениями: 1. Интернет от роутера 2. VPN подключение Задача следующая, нужно сделать так, что бы доступ к VPN подключению был через 3proxy, так как при подключении к VPN весь трафик перенаправляется через VPN ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад