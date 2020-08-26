Добрый день! ТЗ: Имеется компьютер с двумя подключениями: 1. Интернет от роутера 2. VPN подключение Задача следующая, нужно сделать так, что бы доступ к VPN подключению был через 3proxy, так как при подключении к VPN весь трафик перенаправляется через VPN ...