Художник-дизайнер,иллюстратор
В/О инженер-эколог(2003-2008), вечернее отделение худ.шк.им.Сурикова(2005-2008), шк.Инопроф курс-"Специалист по компьютерной графике"(2007),дизайнер(с 2008).
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Портфолио
- Гипсовая голова307 просмотров
- Вася453 просмотра
- Утренняя йога327 просмотров
- Девочка с одуванчиком300 просмотров
- Девушка и дракон385 просмотров
- Цветы(ПРОДАЕТСЯ)1058 просмотров
- Фракталы335 просмотров
- Поцелуй319 просмотров
- Любящие мужчины300 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Екатерина Косолапова прекрасный специалист своего дела. Справилась с задачей быстро и эффективно! Кроме логотипа еще сделала мне визитки, и каждый раз делала необходимые изменения в ходе разработки дизайна. Кроме того, Катя приятная в общении девушка с доброжелательным характером. Я уверена это не последний наш проект вместе. Ekaterina Kosolapova, is a great specialist in the field of graphic design. She completed this project fast and with high quality. It was a pleasure working with her. Besides being expert in her field, she has a very friendly, non-confrontational personality. This was her first project for me, and I am sure will not be the last.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Симона давала конкретное ТЗ(что очень важно для дизайнера),присылала примеры,чтобы было легко сориентироваться. У нас сложились настолько доверительные отношения,что Симона оплатила работу до ее окончания(!). Думаю,наше сотрудничество продолжиться. спасибо,Симона