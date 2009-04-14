aidda

Екатерина aidda

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Художник-дизайнер,иллюстратор

В/О инженер-эколог(2003-2008), вечернее отделение худ.шк.им.Сурикова(2005-2008), шк.Инопроф курс-"Специалист по компьютерной графике"(2007),дизайнер(с 2008).

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Отзывы заказчиков

simone
Guru Chess 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Разработать логотип для преподавателя шахмат
Екатерина Косолапова прекрасный специалист своего дела. Справилась с задачей быстро и эффективно! Кроме логотипа еще сделала мне визитки, и каждый раз делала необходимые изменения в ходе разработки дизайна. Кроме того, Катя приятная в общении девушка с доброжелательным характером. Я уверена это не последний наш проект вместе. Ekaterina Kosolapova, is a great specialist in the field of graphic design. She completed this project fast and with high quality. It was a pleasure working with her. Besides being expert in her field, she has a very friendly, non-confrontational personality. This was her first project for me, and I am sure will not be the last.
Отличный заказчик! Симона давала конкретное ТЗ(что очень важно для дизайнера),присылала примеры,чтобы было легко сориентироваться. У нас сложились настолько доверительные отношения,что Симона оплатила работу до ее окончания(!). Думаю,наше сотрудничество продолжиться. спасибо,Симона
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