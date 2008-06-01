aidgab

Айдар Габдуллин aidgab

 
NaN летРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Владею: C++, C#, VB, PHP, JavaScript, HTML, Java

Базы данных: MS SQL Server, mySQL, Access

Создание Веб-систем, приложений для ПК, КПК (Windows Mobile), моб. телефонов (J2ME)

Знание языков: английский, турецкий, татарский

PHPJavascriptMySQLHTML
Отзывы заказчиков
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Контрольная - ООП - Turbo C++
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Курсовая - ПОА
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!