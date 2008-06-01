Владею: C++, C#, VB, PHP, JavaScript, HTML, Java
Базы данных: MS SQL Server, mySQL, Access
Создание Веб-систем, приложений для ПК, КПК (Windows Mobile), моб. телефонов (J2ME)
Знание языков: английский, турецкий, татарский
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!