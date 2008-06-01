Курсовая - ПОА

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Завершен6 заявок173 просмотра

Скан заданий прикрепил.

Реализовать на Visual или Turbo C++

Все предложения сюда!

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aidgab
Айдар 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
"Удобный проект". Отличный заказчик. Всем рекоммендую.

Заявки фрилансеров

aidgab
Айдар 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад