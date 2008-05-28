Написание 3-х дипломов/курсовых на разные темы

$700
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Закрыт6 заявок394 просмотра

1) Проектирование технологического процесса механической обработки детали (курсовая)

2) Модернизация IP-телефонии (диплом)

3) Разработка проектно-сметной документации (диплом)

обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]

17 лет назад
paskalgroup
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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