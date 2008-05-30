Необходимо завтро в 10 утра решить за пол часа задачу на тему электричество или магнетизм. Сложность средняя, высокая скорость выполнения приветствуется.
Курсовая по иностранной литературе
Нужна курсовая на тему "Джек лондон. Автобиографизм в романе "Мартин Иден"". на русском языке.
от 14 до 20 страниц.
+ с ссылками в тексте на использованную литературу, цитаты и т.п. НЕ БИОГРАФИЯ
срок: до 4 июня
предоплата 500 руб, 2000 после окончания работы.
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