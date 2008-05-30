Курсовая по иностранной литературе

Нужна курсовая на тему "Джек лондон. Автобиографизм в романе "Мартин Иден"". на русском языке.

от 14 до 20 страниц.

+ с ссылками в тексте на использованную литературу, цитаты и т.п. НЕ БИОГРАФИЯ

срок: до 4 июня

предоплата 500 руб, 2000 после окончания работы.

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