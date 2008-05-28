Курсовой проект по метрологии и надежности ИИС

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Закрыт1 заявка160 просмотров

Срочно (буквально в течении недели) нужно сделать курсовой проект по предмету "Метрология и надежность информационно-измерительных систем" на тему "Система испытаний телевизионных систем".

17 лет назад
O_Ka
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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