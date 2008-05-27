Исправить небольшие ошибки в компасе (эл. схема)

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Собственно по теме понятно что надо сделать.

Исправить/доработать небольшие ошибки в чертежах. Тут работы буквально на час.

Эл. схема очень не сложная.

Нужно сделать все это оперативно!Т.к. скорее всего сегодня же понесу сдавать курсач.

17 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

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