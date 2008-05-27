Дипломная по международному праву

Добрый день. Требуется написать курсовую работу по тематике "Компьютерные сети". Точную тему еще сказать не могу, но в течение 1-2 дней уже буду знать. Скорее всего, будет "Компьютерные сети с функцией голосовой передачи данных(IP телефония)" ...