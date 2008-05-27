Необходимо реализовать приложение на Visual FoxPro 6.0. БД надо создать на основе того, что находится в приложении - таблицы. Естественно БД должна быть нормализованной ;) Для каждой из таблиц должна быть форма с функциями "Удалить", ...
Дипломная по международному праву
Нужна готовая работа "ответственность в междунардных организациях".
Прошу писать только тем у которых она есть или есть материалы, чтобы до завтра была.
Оплата по кускам. Договоримся.
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