Нужно отредактировать технический диплом+доработать к нему уже готовую программу. Т.к. диплом уже готов,исполнителю придется еще и ознакомиться со всем уже материалом диплома.

Расчитываю на долгоесотрудничество.

Цена договорная.

Хотелось бы работать с человеком,который хорошо владеет как программиованием,так и может писать и добывать информацию.

Предпочтения к к.т.н или д.т.н. Желательно из Москвы, чтобы можнобылорешать какие-то вопросы по телефону.

Сроки ограничены.

аська 447-34-24-54