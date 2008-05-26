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Псевдобульбарная стертая дизартрия
Название: Псевдобульбарная стертая дизартрия
Тип работы: курсовик
Предмет: логопедия
Курс: IV
Требования к содержанию:
пишем по плану.Желательно использовать:
Добавить теорет-й материал о том какая патология на что влияет.
Использовать в курсовой предоставл-й материал и анкеты
1.хрестоматия по логопедии
2. логопедия методическое наследие
3. интернет
4. Хвашуев М.Е. Логопедия
5. Хвашуев М.Е.Предупреждение и устранение недостатков речи
Нельзя пользваться:
1.учебник Логопедия под редакцией Воиновой
2. Фомичева М.Ф. Власовец Т.В. Кутенова Е.Н. основы логопедии с практикумом по звукопроизношению
Есть анкеты по детям
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Сноски: в скобках
Кол-во источников не менее: 10
Кол-во страниц не менее: 30
Кол-во страниц не более: 30
Срок: 6 июня 2008 г.
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