Псевдобульбарная стертая дизартрия

$40
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Закрыт2 заявки159 просмотров

Название: Псевдобульбарная стертая дизартрия

Тип работы: курсовик

Предмет: логопедия

Курс: IV

Требования к содержанию:

пишем по плану.Желательно использовать:

Добавить теорет-й материал о том какая патология на что влияет.

Использовать в курсовой предоставл-й материал и анкеты

1.хрестоматия по логопедии

2. логопедия методическое наследие

3. интернет

4. Хвашуев М.Е. Логопедия

5. Хвашуев М.Е.Предупреждение и устранение недостатков речи

Нельзя пользваться:

1.учебник Логопедия под редакцией Воиновой

2. Фомичева М.Ф. Власовец Т.В. Кутенова Е.Н. основы логопедии с практикумом по звукопроизношению

Есть анкеты по детям

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Сноски: в скобках

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 30

Кол-во страниц не более: 30

Срок: 6 июня 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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