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Курсовой проект ООП
Курсовой проект "Произвольный граф" ("Сеть")
Основными представителями класса являются объекты: направленные и ненаправленные графы.
Необходимо реализовать операциями над объектами класса "Сеть":
• объединение сетей,
• выделение подсетей,
• поиск информационных полей по сети.
Примечание: Графом считается множество однотипных данных, имеющих между собой произвольные адресные ссылки. Сеть тоже самое, что и граф.
Интерфейс: визуальное представление сети (координаты сохраняются в файл), визуальное добавление вершин, визуальное добавление направленных и ненаправленных ребер (учесть направленность графа) связи между вершинами, визуальное объединение сетей, выделение подсетей (другим цветом выделяется подсеть), поиск информационных вершин по ключу.
Т.к. программа является курсовым проектом по объектно-ориентированному программированию, то она должна быть написана на C++ Builder 6, используя всю полноту и соответствовать канонам объектно-ориентированного программирования.
Пояснительная записка не требуется, необходим только комментированный код.
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