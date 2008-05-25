Курсовой проект ООП

Курсовой проект "Произвольный граф" ("Сеть")

Основными представителями класса являются объекты: направленные и ненаправленные графы.

Необходимо реализовать операциями над объектами класса "Сеть":

• объединение сетей,

• выделение подсетей,

• поиск информационных полей по сети.

Примечание: Графом считается множество однотипных данных, имеющих между собой произвольные адресные ссылки. Сеть тоже самое, что и граф.

Интерфейс: визуальное представление сети (координаты сохраняются в файл), визуальное добавление вершин, визуальное добавление направленных и ненаправленных ребер (учесть направленность графа) связи между вершинами, визуальное объединение сетей, выделение подсетей (другим цветом выделяется подсеть), поиск информационных вершин по ключу.

Т.к. программа является курсовым проектом по объектно-ориентированному программированию, то она должна быть написана на C++ Builder 6, используя всю полноту и соответствовать канонам объектно-ориентированного программирования.

Пояснительная записка не требуется, необходим только комментированный код.