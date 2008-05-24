Написать курсовую по физиологии

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Интересующие темы:

"Качество реакции ССС на физические нагрузки (по пробе Руфье) определяется ЧСС и АД",

"Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе".

Жду Ваших предложений по срокам и цене.

Срок 7 дней, объем 30 страниц, с практической частью.

17 лет назад
costa72
53 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

feya-feya
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

feya-feya
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад