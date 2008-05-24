Тема диплома: Разработка АИС документаоборота для бухгалтера калькулятора на предприятии общественного питания "Маринелли". > > Нужно: Разработать программу для бухгалтера калькулятора (калькуляция меню столовой) > В программе:Acces или Fox Pro ,схемы в ...
Написать курсовую по физиологии
Интересующие темы:
"Качество реакции ССС на физические нагрузки (по пробе Руфье) определяется ЧСС и АД",
"Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе".
Жду Ваших предложений по срокам и цене.
Срок 7 дней, объем 30 страниц, с практической частью.
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