Контрольная работа по конфликтологии (на укр. яз.)

$10
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Завершен1 заявка114 просмотров

Теоретические вопросы+три практических задания. Минимальные требования. По принципу - лишь бы было. На украинском языке.

Срок - сутки.

17 лет назад
Makovar
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

eco-refmaker
Refmaker Economist 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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eco-refmaker
Refmaker Economist 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад