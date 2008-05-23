Анализ влияния различных факторов лабор.цикла

Анализ влияния различных факторов лабораторного цикла на качество биохимических исследований

Название: Анализ влияния различных факторов лабораторного цикла на качество биохимических исследований

Тип работы: диплом

Предмет: Инженерное дело в медико-биологической практике

факультет: Биомедицинской инженерии и окружающей среды

Тема:Анализ влияния различных факторов лабораторного цикла на качество биохимических исследований

цель работы: разработка алгоритма (или методики) анализа влияния различных факторов лабораторного цикла на качество биохимических исследований.

Проблема состоит в том, что изначально целью работы являлась разработка рекомендаций. Но конечным продуктом дипломной работы должна стать разработка алгоритма (или методики) анализа влияния различных факторов лабораторного цикла на качество биохимических исследований. То есть нужно написать не диплом целиком, а его часть.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 30 мая 2008 г.