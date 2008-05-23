Курсовая

тема: Имидж США на Западе и в арабских странах.

предмет: PR

4 курс

объём около 30 стр шрифт 14 отступ 1,5

Срок 25 мая поздний вечер черновой вариант

после просмотра руководителем чистовой вариант 28 мая.

Содержание:

-Описание имиджа США в странах запада и арбских странах: такой какой бы хотели иметь соединенные штаты и какой он есть на самом деле, позиционирование США в войне с ираком, способы позиционирования ее среди этих стран. + и - выбранных методов позиционирования, собственные предложения. Внутри:

Вступление

Глава 1 .....(название)

Глава2 (например имидж США на Западе)

(подглавы:способы позиционирование, информационно-политическая война с Ираком на Западе, + и - выбранных методов, предложения )

глава 3 (имидж США в арабских странах)

(подглавы тоже самое только на примере арабских стран)

Выводы

Список используемой литературы

Ссылки

Приложения

Во вступлении должно быть почему эта тема сейчас актуальна и краткое описание каждой галавы и подглав а также приложений. В первой части должны быть общие определения, общие характеристики страны и "вступительные размышления",

* если графики и наглядные материалы вмещать в курсовую они будут считаться в общем объеме, а если в приложениях - то нет