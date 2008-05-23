Нужен 3й исполнитель! Двое уже выполняют другие варианты! ВСЕ ЕЩЕ требуется !!! выполнить курсовую работу полностью. Вариант 14. пример тут: http://rapidshare.de/files/39567645/Var19.rar.html Все предложения сюда. Методичку прикрепил. Сроки - до ...
Имидж США на Западе и в арабских странах
Курсовая
тема: Имидж США на Западе и в арабских странах.
предмет: PR
4 курс
объём около 30 стр шрифт 14 отступ 1,5
Срок 25 мая поздний вечер черновой вариант
после просмотра руководителем чистовой вариант 28 мая.
Содержание:
-Описание имиджа США в странах запада и арбских странах: такой какой бы хотели иметь соединенные штаты и какой он есть на самом деле, позиционирование США в войне с ираком, способы позиционирования ее среди этих стран. + и - выбранных методов позиционирования, собственные предложения. Внутри:
Вступление
Глава 1 .....(название)
Глава2 (например имидж США на Западе)
(подглавы:способы позиционирование, информационно-политическая война с Ираком на Западе, + и - выбранных методов, предложения )
глава 3 (имидж США в арабских странах)
(подглавы тоже самое только на примере арабских стран)
Выводы
Список используемой литературы
Ссылки
Приложения
Во вступлении должно быть почему эта тема сейчас актуальна и краткое описание каждой галавы и подглав а также приложений. В первой части должны быть общие определения, общие характеристики страны и "вступительные размышления",
* если графики и наглядные материалы вмещать в курсовую они будут считаться в общем объеме, а если в приложениях - то нет
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