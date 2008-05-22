Доработать курсовой в Builder C++

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Закрыт1 заявка160 просмотров

Есть курсовой проект..реализовано рисование ломанной на "тетрадном листе" и подсчет длины определенным способом в каждом квдратике..необходимо реализовать подсчет длины контура замкнутой области (суммировать по квадратикам) и посчитать площадь этой облати (разбиением на треугольники)

..делать немного..думаю, не долго..в идеале до завтрашнего вечера..

для доп. инфо ася-295695280 и почта [email protected]

17 лет назад
alena-syslik
Helen 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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