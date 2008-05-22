Название: Вариометр Тип работы: курсовик Предмет: авиационные приборы Факультет: Факультет аэрокосмических приборов и систем Курс: IV по заданию выполнить Оформление: Times New ...
2 блок-схемы нарисовать
См. вложение.
Одна блок-схема уже есть, но мне важно, чтоб обе были одинаковые. Второй нет. Есть простая программа, надо по ней нарисовать схему.
Соответственно вы можете либо вторую сделать такой же, как первая (в Visio), либо обе перерисовать, например, средствами Word или еще как-то (только не в программе BS). Если в Word будете рисовать - рисуйте на полотне, чтоб я мог скопировать.
Такие схемки нужны мне более-менее регулярно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $340
Название: Налогооблажение прибыли в рекламно-производственных компаниях на примере компании ООО "Сложный профиль" Тип работы: диплом Пишем по методичке, данные по фирме предоставляются (указать какие материалы нужны) Есть примерный план. 31мая- ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!к завтрашнему дню две задачи по ЭлТех(см приложение)Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Название: Тема на выбор Тип работы: реферат Предмет: история Темы: 2.Николай I I . Личности и политические ориентиры. 3.Монархические партии в России в начале XX века. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Тема: Зоометафора английского языка в терминологии Тип работы: реферат Предмет: лексикология Курс: II Требования к содержанию: Примеры должны быть из различных терминологий (юридической, экономической, спортивной) - примеры брать только ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Срочно нужен диплом по теме : Соверешенствование процедуры контроля качества продукцииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется решить подчеркнутые задачи по генетике. Задачи в приложении. Решение необходимо сегодня. Для связи со мной ICQ:818719Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Задание на курсовую работу по дисциплине «Теория автоматического управления» Синтез и исследование свойств системы автоматического управления Цена и сроки - ваши. В прикрепленном файле указано задание, необходимо выполнить 14й вариант.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Задание прикрепленоРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по теме "Возможность активизации продаж на сегменте рынка медицинского назначения". Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад