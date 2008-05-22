2 блок-схемы нарисовать

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См. вложение.

Одна блок-схема уже есть, но мне важно, чтоб обе были одинаковые. Второй нет. Есть простая программа, надо по ней нарисовать схему.

Соответственно вы можете либо вторую сделать такой же, как первая (в Visio), либо обе перерисовать, например, средствами Word или еще как-то (только не в программе BS). Если в Word будете рисовать - рисуйте на полотне, чтоб я мог скопировать.

Такие схемки нужны мне более-менее регулярно.

17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
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kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад