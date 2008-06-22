Тема: Зоометафора английского языка в терминологии Тип работы: реферат Предмет: лексикология Курс: II Требования к содержанию: Примеры должны быть из различных терминологий (юридической, экономической, спортивной) - примеры брать только ...
Реферат Тема на выбор
Название: Тема на выбор
Тип работы: реферат
Предмет: история
Темы:
2.Николай I I . Личности и политические ориентиры.
3.Монархические партии в России в начале XX века.
6..Образование революционных партий в России.
7.Внешняя политика России на рубеже веков. Русско-японская война.
9.Политическое положение в стране осенью 1905 г. Манифест 17 октября .
11.Третьиюньский государственный переворот 1907 г. Итоги революции 1905-1907 гг. . в России.
12.П. А.Столыпин и его реформы.
13.Царская Россия в первой мировой войне.
14.Царизм и оппозиция в годы первой мировой войны.
15.Февральская 1917 года революция в России.
16.Россия в марте-июне 1917 года.
18.Л.Г.Корнилов и его выступление против Временного правительства.
19.Временное правительство и его деятельность ( март - октябрь 1917г.)
20.Приход большевиков к власти в октябре 1917 года.
21.Первые мероприятия большевистского правительства( октябрь 1917- июль1918гг.)
22.В.И.Ленин - руководитель Советского государства . 23 .Брестский мир и его значение.
24.Политическая борьба а вокруг Учредительного собрания в России в 1917 -1918гг.
25.Политика военного коммунизма.
26.Белое движение в годы Гражданской войны.
Список Литературы :
Верт Николя « История советского государства 1900-1991 год».
«История России 20век» под редакцией А. Н. Сахарова М1996, М2006.
Киселев и Щагин « Новейшая история Отечества» 2 тома. М 1998г.
Зуев «История России 9-20 века»
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 3
Кол-во страниц не менее: 5
Кол-во страниц не более: 5
Срок: 27 мая 2008 г.
Стоимость 18 USD
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