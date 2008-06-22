Реферат Тема на выбор

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Завершен13 заявок389 просмотров

Название: Тема на выбор

Тип работы: реферат

Предмет: история

Темы:

2.Николай I I . Личности и политические ориентиры.

3.Монархические партии в России в начале XX века.

6..Образование революционных партий в России.

7.Внешняя политика России на рубеже веков. Русско-японская война.

9.Политическое положение в стране осенью 1905 г. Манифест 17 октября .

11.Третьиюньский государственный переворот 1907 г. Итоги революции 1905-1907 гг. . в России.

12.П. А.Столыпин и его реформы.

13.Царская Россия в первой мировой войне.

14.Царизм и оппозиция в годы первой мировой войны.

15.Февральская 1917 года революция в России.

16.Россия в марте-июне 1917 года.

18.Л.Г.Корнилов и его выступление против Временного правительства.

19.Временное правительство и его деятельность ( март - октябрь 1917г.)

20.Приход большевиков к власти в октябре 1917 года.

21.Первые мероприятия большевистского правительства( октябрь 1917- июль1918гг.)

22.В.И.Ленин - руководитель Советского государства . 23 .Брестский мир и его значение.

24.Политическая борьба а вокруг Учредительного собрания в России в 1917 -1918гг.

25.Политика военного коммунизма.

26.Белое движение в годы Гражданской войны.

Список Литературы :

Верт Николя « История советского государства 1900-1991 год».

«История России 20век» под редакцией А. Н. Сахарова М1996, М2006.

Киселев и Щагин « Новейшая история Отечества» 2 тома. М 1998г.

Зуев «История России 9-20 века»

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 3

Кол-во страниц не менее: 5

Кол-во страниц не более: 5

Срок: 27 мая 2008 г.

Стоимость 18 USD

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
Рекомендую всем Татьяну как ответственного и дисциплинированного исполнителя.
Работа оплачена в полном объеме. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад