По расчету построить индикаторную диаграмму ДВС

Нужно написать 3/4 упражнений из учебника Д.А. Паремской от руки в тетрадь. Для человека, хорошо знающего немецкий, это просто механическая работа - учебник базового-среднего уровня. Предлагающим пришлю учебник по емейлу или отдам при встрече. ...