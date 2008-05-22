По расчету построить индикаторную диаграмму ДВС

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Закрыт2 заявки195 просмотров

Надо в течение дня по расчету индикаторной диаграммы бензинового двигателя с искровым зажиганием построить в компасе индикаторную диаграмму на формате А1.

Срок - в течение 22.05.08

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

LastikNN
Ластик 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

LastikNN
Ластик 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад