Упражнения по немецкому языку

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки170 просмотров

Нужно написать 3/4 упражнений из учебника Д.А. Паремской от руки в тетрадь. Для человека, хорошо знающего немецкий, это просто механическая работа - учебник базового-среднего уровня. Предлагающим пришлю учебник по емейлу или отдам при встрече.

Сроки - 2 недели

Местонахождение - г. Киев

Цена - называйте свою

17 лет назад
shpigunov
Shpigunov Anton 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров