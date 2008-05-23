Решить задачки на Basic`е

$20
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Завершен6 заявок227 просмотров

Здравствуйте!

Есть 4 задачки по программированию.

Ознакомиться с ними можно здесь:

http://narod.ru/disk/364676000/zadachki.doc.html

Оплата - 5 у.е. и отзыв за каждую задачку! Решать можно как все, так и по отдельности!..

Задачки из учебника, так что если кто-то найдет готовое решение, всем будет проще!

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

loom0
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$20
Дмитрий выполнил задание быстро и качественно, подошел к решению творчески и подготовил комментарии к коду. Рекоменду всем!
Ясность требовний, легкость в общении. Пунктуальность по выплатам. Всегда доступен он-лайн для уточнения деталей. Личное отношение: Удобно и приятно выполнять проекты для такого заказчика.

Заявки фрилансеров

loom0
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад