Решить задачки на Basic`е

Здравствуйте!

Есть 4 задачки по программированию.

Ознакомиться с ними можно здесь:

http://narod.ru/disk/364676000/zadachki.doc.html

Оплата - 5 у.е. и отзыв за каждую задачку! Решать можно как все, так и по отдельности!..

Задачки из учебника, так что если кто-то найдет готовое решение, всем будет проще!