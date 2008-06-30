Решить 4 задачи по технологии оснастке

$50
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Завершен1 заявка323 просмотра

Решить 4 задачи по технологии оснасткии оформить решение оформить в doc.

Срок 15.06.08, задачи в приложении.

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

alebalan
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$1000
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alebalan
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад