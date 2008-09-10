Валютное регулирование в РФ

$500
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Завершен2 заявки193 просмотра

Дипломная работа

срок - до 29 мая

объем 60-70 листов, все данные 2007-2008 год

аналитическая часть, анализ законодательства

17 лет назад
Exty
44 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$500
Алина написала отличную работу и в очень короткий срок. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Светлана - отличный заказчик, понятное ТЗ и своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад