Есть программа (Delphi), которая производит поиск критического пути на графе модифицированным методом Форда, но граф в ней представлен в виде матрицы смежности. Необходимо доработать программу для 1. Представления графа в виде ...
Отчет по практике по бухгалтерскому учету
Название: Отчет по практике по бухгалтерскому учету
Тип работы: отчет по практике
Предмет: бухучет
отчет по практике
предприятие любое (услуги, торговля, транспорт..)
все бухгалтерские документы, упоминаемые в работе, должны прилагаться.
Документы за определенный отчетный период
должна быть взаимосвязь между документами
Краткое описание документов, для чего они служат
по методичке (вышлю по запросу)
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Срок: 25 мая 2008 г.
Стоимость 2 000р.
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