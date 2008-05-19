Отчет по практике по бухгалтерскому учету

$100
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Закрыт2 заявки215 просмотров

Название: Отчет по практике по бухгалтерскому учету

Тип работы: отчет по практике

Предмет: бухучет

отчет по практике

предприятие любое (услуги, торговля, транспорт..)

все бухгалтерские документы, упоминаемые в работе, должны прилагаться.

Документы за определенный отчетный период

должна быть взаимосвязь между документами

Краткое описание документов, для чего они служат

по методичке (вышлю по запросу)

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 25 мая 2008 г.

Стоимость 2 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров