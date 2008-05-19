Название: Внешнеторговое регулирование и внешнеэкономическая стратегия Тип работы: диплом Предмет: Мировая экономика и международные финансы Работа пишется на материалах исполнителя. Большая часть используемой литературы и публикаций должны быть изданы позже 2004 года. ...
Управление межличностными конфликтами как функция
Название: Управление межличностными конфликтами как функция менеджмента( на примере строительной организации ООО "СЭТКОМ")
Тип работы: диплом
Предмет: менеджер по финансам
Курс: V
Писат строго по методичке
В практической части пишем по строительной компании ООО "СЭТКОМ" ( средних размеров компания)
Рассматривать конфликты среди офисных сотрудников. В офисе работает 25 человек, сайта нет.
Задание на преддипломеую практику можно использовать в дипломе по характеристике компании.
В 2 главе должны быть тесты, опросы на их основании сделать выводы о конфликтах, чтобы выяснить какие конфликтф сужествуют в данной организации, в 3 главе пишем как их устранить или управлять ими.
Рассматривать только межличностные конфликты, а не другого типа конфликты. В теорет-й части можно написать по видам конфликтов, но не делать на это упор.
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 30
Кол-во страниц не менее: 60
Кол-во страниц не более: 80
Срок: 23 мая 2008 г.
Стоимость 12000р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $30
См. вложение. Пожалуйста, пишите цену и особенно сроки.Закрыт17 лет назад
- $150
Нужно написать контрольные по предметам охрана труда, хоз. право, налоговое планирование, управленческий учет, промышленная политика. Методички в приложении, Вариант 9. Темы по по управленческому учету - Этапы развития управленческого учета, по предмету Промышленная политика - ...Завершен17 лет назад
- $50
Название: Управление потоками денежных средств Тип работы: курсовик Предмет: финансовый менеджмент Лит-ра 2004 года включительно, не старее должна быть 1 часть теория, 2 часть рассчетная часть на ...Завершен17 лет назад
Создать 3-х страничный web-узел, включающий в себя главную страницу, страницу с формой «Регистрация» и страницу мини-реферата на тему «Почтовый клиент MS Outlook Express 5: основные возможности и настройка». В низу главной страницы разместить графические ссылки ...Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Название: Тема "Реферат по философии" Тип работы: реферат Предмет: философия В течение 2х семестров был прослушен курс философии, как итог требуется написать реферат-курсовую объемом 10-12 стр по следующему плану: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Тип работы: диплом Дисциплина : История исскуств Тема: «Феномен утрехтского караваджизма. Восприятие искусства Караваджо голландскими художниками». Следовать структуре (структура имеется) высылать поглавно, по мере готовности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5
Задание из универа. Нужно сделать по готовой базе данных несколько SQL запросов. Делается все в phpMyAdmin. Вот пример заданий: 2.- Укажите название сражений состоявщихся ранее 1944 года. 7.- Перечислите классы ...Закрыт17 лет назад
Нужно сделать реферат на заданную тему Полностью звучит так: "Музыкально-дидактические игры как средство развития сенсорных способностей детей младшего школьного возраста". В объеме 25 страниц (минимум). Размер шрифта 14pt, 1,5 - межстрочный интервал (в ...Завершен17 лет назад
- $50
Название: "Единая обще-российская логистическая система: формы, концепции и перспективы Тип работы: реферат Предмет: информаци-е системы и технологии в цепях поставках Курс: IV Оформление: Times New Roman: 14; ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад