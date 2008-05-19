Название: Управление межличностными конфликтами как функция менеджмента( на примере строительной организации ООО "СЭТКОМ")

Тип работы: диплом

Предмет: менеджер по финансам

Курс: V

Писат строго по методичке

В практической части пишем по строительной компании ООО "СЭТКОМ" ( средних размеров компания)

Рассматривать конфликты среди офисных сотрудников. В офисе работает 25 человек, сайта нет.

Задание на преддипломеую практику можно использовать в дипломе по характеристике компании.

В 2 главе должны быть тесты, опросы на их основании сделать выводы о конфликтах, чтобы выяснить какие конфликтф сужествуют в данной организации, в 3 главе пишем как их устранить или управлять ими.

Рассматривать только межличностные конфликты, а не другого типа конфликты. В теорет-й части можно написать по видам конфликтов, но не делать на это упор.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 30

Кол-во страниц не менее: 60

Кол-во страниц не более: 80

Срок: 23 мая 2008 г.

Стоимость 12000р.