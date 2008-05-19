"Феномен утрехтского караваджизма"

$250
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Закрыт1 заявка171 просмотр

Тип работы: диплом

Дисциплина : История исскуств

Тема: «Феномен утрехтского караваджизма. Восприятие искусства Караваджо голландскими художниками».

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Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 28 мая 2008 г.

Стоимость: 7 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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