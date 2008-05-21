Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ. Достойная оплата: 2-3 у.е. за каждую страницу. Темы, сложность - различные. 1) Срочно(!) нужен человек для темы диплома: "Автоматизация мониторинга ...
Контрольна робота з менеджменту
Треба зробити контрольну роботу з менеджменту. Українська мова обов'язково. Умова контрольної роботи в додатку.
Свої пропозиції бажано повідомляти електронною поштою - [email protected]
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