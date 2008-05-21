Контрольна робота з менеджменту

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки166 просмотров

Треба зробити контрольну роботу з менеджменту. Українська мова обов'язково. Умова контрольної роботи в додатку.

Свої пропозиції бажано повідомляти електронною поштою - [email protected]

17 лет назад
abuzaind
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

eco-refmaker
Refmaker Economist 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

eco-refmaker
Refmaker Economist 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад