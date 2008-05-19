Сделать несколько SQL запросов

Задание из универа. Нужно сделать по готовой базе данных несколько SQL запросов. Делается все в phpMyAdmin.

Вот пример заданий:

2.- Укажите название сражений состоявщихся ранее 1944 года.

7.- Перечислите классы всех кораблей с максимальным водоизмещением.

12.- Определите классы всех американских кораблей (USA), водоизмещение которых больше водоизмещения любого британского класса (Gt.Britain).

Кто соображает в MySQL-работы на 5 минут.

В приложении уже есть все что нужно.

Все предложения только сюда.