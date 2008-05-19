Нужно сделать реферат на заданную тему Полностью звучит так: "Музыкально-дидактические игры как средство развития сенсорных способностей детей младшего школьного возраста". В объеме 25 страниц (минимум). Размер шрифта 14pt, 1,5 - межстрочный интервал (в ...
Сделать несколько SQL запросов
Задание из универа. Нужно сделать по готовой базе данных несколько SQL запросов. Делается все в phpMyAdmin.
Вот пример заданий:
2.- Укажите название сражений состоявщихся ранее 1944 года.
7.- Перечислите классы всех кораблей с максимальным водоизмещением.
12.- Определите классы всех американских кораблей (USA), водоизмещение которых больше водоизмещения любого британского класса (Gt.Britain).
Кто соображает в MySQL-работы на 5 минут.
В приложении уже есть все что нужно.
Все предложения только сюда.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Название: "Единая обще-российская логистическая система: формы, концепции и перспективы Тип работы: реферат Предмет: информаци-е системы и технологии в цепях поставках Курс: IV Оформление: Times New Roman: 14; ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад
КР нужно сделать сегодня. СРОЧНО!!! Завтра зачет.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Треба зробити контрольну роботу з менеджменту. Українська мова обов'язково. Умова контрольної роботи в додатку. Свої пропозиції бажано повідомляти електронною поштою - [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ. Достойная оплата: 2-3 у.е. за каждую страницу. Темы, сложность - различные. 1) Срочно(!) нужен человек для темы диплома: "Автоматизация мониторинга ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $200
Среда разработки желательная Delphi + InterBase, но не принципиально. Главное сделать демонстрационный ролик, как в примере. ТЗ и примеры документов тут http://slil.ru/25801768, http://www.soft35.ru/1564.rar все предложения на [email protected] или в icq#: 485796536Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $12
Необходимо решить 6 примеров по теме "Частные производные". В приложениях лежит один вариант из 3х, то есть впринципе уникальных задач две, остальные как по аналогии. Еще два варианта и даже примеры как решать такие задания ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $12
Треуется сделать сегодня 2 лабораторные работы по Fox pro Оплата 300 рублей за штуку. Есть пошаговый алгоритм, строго которому нужно следовать (иначе будет трудно сдавать). Опытному ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть контрольная по культуре речи. нужен человек. который бы помог ее написать. Контрольная предполагает выполнение задание типа: определить, к какому стилю относится данный текст; работа с эмоционально- экспрессивно окрашенной лексикой; постановка правильных окончаний и т.п. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $10
Нужно срочно (до утра вторника) решить два варианта по две задачи в каждом. Задания такие: "Рассчитать однофазный двухполупериодный выпрямитель" и " Нарисовать схему стабилизатора напряжения с усилителем тока на транзисторе". Полные задания смотрите в Приложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад