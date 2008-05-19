Сделать несколько SQL запросов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок328 просмотров

Задание из универа. Нужно сделать по готовой базе данных несколько SQL запросов. Делается все в phpMyAdmin.

Вот пример заданий:

2.- Укажите название сражений состоявщихся ранее 1944 года.

7.- Перечислите классы всех кораблей с максимальным водоизмещением.

12.- Определите классы всех американских кораблей (USA), водоизмещение которых больше водоизмещения любого британского класса (Gt.Britain).

Кто соображает в MySQL-работы на 5 минут.

В приложении уже есть все что нужно.

Все предложения только сюда.

MySQLSQL
17 лет назад
LeONidos
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Wincert
Артём 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

Wincert
Артём 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад