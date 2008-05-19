Единая обще-российская логистическая система

$50
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Название: "Единая обще-российская логистическая система: формы, концепции и перспективы

Тип работы: реферат

Предмет: информаци-е системы и технологии в цепях поставках

Курс: IV

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 5

Кол-во страниц не менее: 20

Кол-во страниц не более: 20

Срок: 20 мая 2008 г.

Стоимость 850р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров