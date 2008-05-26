Курсовая на тему музыка

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Завершен8 заявок290 просмотров

Нужно сделать реферат на заданную тему

Полностью звучит так: "Музыкально-дидактические игры как средство развития сенсорных способностей детей младшего школьного возраста".

В объеме 25 страниц (минимум). Размер шрифта 14pt, 1,5 - межстрочный интервал (в ворде).

Предлагайте цену. Срок неделя.

17 лет назад
Lennoks
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

feya-feya
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Спасибо Татьяне за отличную работу!
Приятный и непривередливый заказчик. Своевременная оплата, лего договориться. Благодарна за оказанное доверие по написанию работы.

Заявки фрилансеров

feya-feya
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад